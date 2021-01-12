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Erdoğan’dan WhatsApp hamlesi

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:00, 12/01/2021
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Erdoğan’dan WhatsApp hamlesi

Yeni gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp’ın alternatif uygulamalarına katılım sürüyor.

İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BiP ve Telegram’a katıldığını duyurdu.

ERDOĞAN’DAN TELEGRAM’DA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Merhaba. Telegram kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün bir platformda daha, BiP'te yeni bir kanalımız açıldı” dedi.

BiP’teki hesabının adresini paylaşan Erdoğan, mesajında “Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Facebook Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Teknoloji WhatsApp
Yayınlanma Tarihi:20:51,