Erdoğan’dan yurt çıkışı: Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızla 2-3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültür Tesisi açılışına katıldı. İstanbul Şişli’de bulunan Darülaceze Başkanlığı’ndaki törene Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

“ÇOK ÇİRKİN BİR KAMPANYA SÜRDÜRÜLÜYOR”

Öğrenci yurtları konusunda açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Bakın son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.

* İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden yalan yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor.

* Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızla 2-3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz.