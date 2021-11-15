Yeni iddia: ‘Erdoğan’ın evine olan mesafeyi hesaplamışlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı. İsrailli çiftin çektikleri fotoğrafları bir mesajlaşma programında anlık paylaştıkları ve konutla kule arasındaki mesafenin hesaplandığı anlaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’nden Üsküdar’daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O, çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler çektikleri görselleri Aile” ismini verdikleri bir mesajlaşma programında paylaştıkları ve kuleyle konut arasındaki mesafenin de hesaplandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’nden Üsküdar’daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli, “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.’nun çektikleri görselleri Aile” adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.

TEKNİK BİLGİLERİ NOT ETTİLER

Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini ‘şoför’ olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi. DHA

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