Haberler - Gündem

Yeni iddia: ‘Erdoğan’ın evine olan mesafeyi hesaplamışlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin fotoğraflanması soruşturmasından yeni detaylar ortaya çıktı. İsrailli çiftin çektikleri fotoğrafları bir mesajlaşma programında anlık paylaştıkları ve konutla kule arasındaki mesafenin hesaplandığı anlaşıldı.

Yayınlanma: 11:48 - 15 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yeni iddia: ‘Erdoğan’ın evine olan mesafeyi hesaplamışlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’nden Üsküdar’daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O, çifti ve yanlarında bulunan İ.A. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler çektikleri görselleri Aile” ismini verdikleri bir mesajlaşma programında paylaştıkları ve kuleyle konut arasındaki mesafenin de hesaplandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çamlıca Kulesi’nden Üsküdar’daki konutunun görsellerini çeken İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarında bulunan İ.A. 10 Kasım Çarşamba günü gözaltına alındı. 3 şüpheli,  “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen dijitallerinde Mody ve Natali O.’nun  çektikleri görselleri Aile”  adını verdikleri gruba anlık olarak paylaştıkları ve Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutun arasındaki mesafenin de belirtildiği tespit edildi.

TEKNİK BİLGİLERİ NOT ETTİLER

Çiftin, kule hakkında teknik bilgileri de not düştüğü belirlendi. Ayrıca, şüpheliler sorgu sırasında mesleklerini ‘şoför’ olarak bildirdikleri öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin soruşturma kapsamında araştırmalarının devam ettiği ifade edildi. DHA

Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken çift ile ilgili dikkat çeken iddia İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken çift ile ilgili dikkat çeken iddia İsrail'den Türkiye'de 'casusluk' gerekçesiyle tutuklanan çift ile ilgili açıklama İlginizi Çekebilir İsrail'den Türkiye'de 'casusluk' gerekçesiyle tutuklanan çift ile ilgili açıklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
10 Kasım aile Çarşamba Cumhurbaşkanı Facebook İsrail Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Üsküdar