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Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilen 3 İsrailli tutuklandı

Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli 3 kişi, 'Siyasi veya askeri casusluk' suçundan tutuklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK
Yayınlanma: 19:23 - 12 Kasım 2021 Güncellenme:
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Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilen 3 İsrailli tutuklandı

İstanbul'da İsrailli 3 kişinin, Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilmişti.

Kule personelinin, İsrailliler arasında geçen konuşmayı duyması ve durumu polise haber vermesi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Birimi, Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimlerine bilgi vererek, 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Emniyet işlemleri tamamlanan İsrailli 3 kişi savcılığa çıkarılmak üzere sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren İsrailliler, ‘Siyasi veya askeri casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

TUTUKLANDILAR

Sulh Ceza Mahkemesinde nöbetçi hakimin karşısına çıkan İsrailliler, ‘Siyasi veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.

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