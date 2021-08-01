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Erdoğan’ın Marmaris konvoyunu tepki: Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'e geldiği sırada koruma konvoyunun görüldüğü görüntüler için "13 uçağa, koruma ordusuna para var. Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok" dedi.

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HP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla Marmaris’e geldiği sırada koruma konvoyunun görüldüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan, görüntüleri “13 uçağa, koruma ordusuna para var. Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok” notuyla paylaştı.

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