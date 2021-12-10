Erdoğan’ın mitinginde ortaya çıkmıştı! Üç kişi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun aracının altına bomba yerleştiren üç kişi yakalandı.

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4 Aralık’ta Mardin’in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği imha edildi.

Polis memurunun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt’teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı ortaya çıktı.

Yapılan soruşturma sonrası bugün İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli dört şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan üçü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

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