‘Erdoğan’ın sistemi ülkeyi uçurumun kenarına getirdi’

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ardahan’da Deniz Zeyrek’e konuştu. Akşener, eleştirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı düşmanı olarak görmediğini söyledi ve ekledi: Böyle bir sistem yer yüzünde yok Sayın Erdoğan değişmeli...

Deniz ZEYREK

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, iki gününü Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da geçirdi. Seyahatini takip etme ve Ardahan'da sohbet etme şansımız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bir kez daha CHP'yle birlikte olduğu için eleştirdiğini, anımsattık. İkiletmeden yanıt verdi: “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil.”

BİZDEN ÖNCE DİLEKÇE VERİR

Akşener'e şunu da sordum:

“Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı'nı muhalefetin adayı kazandı ama TBMM'de anayasa değişikliği yapacak çoğunluğu bulamadınız. O zaman sizin Cumhurbaşkanı da aynı yetkilerle mi görev yapacak?”

Önce “Anayasa değiştirecek çoğunluğu da alacağız” dedi.

Ancak, ben “ya olmazsa” diye ısrar edince de şu yanıtı verdi:

“Emin olun muhalefete düşmüş bir Tayyip Erdoğan, parlamenter sisteme geçme dilekçesini vermek için bizden evvel davranacaktır.” Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana 55 şehir dolaşmış ve dolaşmaya devam ediyor. Bu satırları, o seyahatlerin bazılarını yerinde izleyen biri olarak yazıyorum: Ortaya koyduğu performansın sonucunu sokakta görüyor. Ülkede ilk yapılacak seçimlerde ortaya çıkacak bir dip dalgası varsa, Akşener'e doğru yönelmesi büyük ihtimal.

MAKÜLÜN DİLİNİN YEDDİ EMİNİYİM

Siyaset dünyasındaki gergin ortama ve dile de değinen Akşener, “Türkiye sürekli birbirine çemkiren bir ülke oldu. Millet bu ortamdan yorulmuş. Birbirimizle barışmalıyız. Zor olan bu ama vatandaşın tercihi de bu. Makulün dili olmaya çalışıyorum. Ben bu konuda kendimi yeddi emin olarak görüyorum” dedi.

Geçmişte AK Parti seçmenlerinin kendisine tepki gösterdiğine dikkat çeken Akşener, artık AK Parti seçmenlerinden “Reise yardımcı olun, destek olsun” cümlelerini duyduğuna işaret etti. Akşener'e “Peki Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçmeyi vaat ederek gelirse ne olur” sorusunu da yönelttik. Akşener, bu konuda artık tek muhatabın kendileri olmadığını ifade etti ve şöyle dedi: Millet İttifakı'ndaki partiler, yeni kurulan partiler güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda hemfikir. Sayın Erdoğan Parlamenter Sistem içinde bir çağrı yapacaksa, bütün muhalefet partilerine yapmalı. Sadece bana değil. Biz de muhalefet havuzunun bir bölümüyüz. AK Partiden kopan, kopacak seçmenleri bekliyoruz. Onlara korkmamaları gerektiğini söylüyoruz.”

İLK TURA TEK ADAYLA GİDİLMELİ

Meral Akşener ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini de konuştuk. Doğrusu daha önce onlarca tekrarladığı görüşlerini yeniledi ama ben şu cümlenin altını çizdim: “Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim.” İsmi adaylık geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını da vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını

ifade etti..