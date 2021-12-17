Eşini 16 yerinden bıçaklayan kocaya takdir indirimi!

Bayrampaşa’da kendisinden boşanmak isteyen Aleyna Tülay Taş’ı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ yargılanan Okan Taş, takdir indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

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İstanbul Bayrampaşa'da 2 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir çocuk annesi Aleyna Tülay Taş, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Okan Taş tarafından sokak ortasında 12 santimetrelik bıçakla 16 yerinden bıçaklanmıştı.

KALBİ İKİ KEZ DURMUŞTU

Tülay Taş, aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Tülay Taş'ın ciğeri sönmüş, tedavi sırasında ise kalbi iki kez durmuştu.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Olaydan sonra tutuklanan Okan Taş hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanarak, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Okan Taş, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Önceki duruşmada savunma yapan Okan Taş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunmuştu.

16 YIL HAPİS CEZASI İNDİRİMLE 13 YIL 4 AYA İNDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Okan Taş'ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama sürecindeki tutumunu gözeterek Taş hakkında lehe takdir indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.

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