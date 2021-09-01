Eşini canice öldürdü, ‘cinler yüzünden’ deyip ağlamaya başladı

Bursa'da, dün akşam saatlerinde evinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyerek ağladı.

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Osmangazi’ye bağlı Bahar Mahallesinde iddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.’yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sokağa çıkarak, “Ben karımı öldürdüm” diyerek bağırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

“CİNLER YÜZÜNDEN YAPTIM”

Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati G. ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı koca, gazetecilerin, “Neden yaptın” soruna, “Cinler yüzünden” diyerek kendini savundu. Necati G. pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı. (İHA)



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