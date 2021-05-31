Eşini taciz eden kişiye iç çamaşırı giydirip dövdü

Olay Pendik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Metin T., Tuğba O.’yu evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. kendince bir plan yaptı.

KARAKOLA BİZZAT TESLİM ETTİ

Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.’yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.’yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Metin T.’ye sütyen ve etek giydirip sopayla sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Her iki isim de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)



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