Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eşini taciz eden kişiye iç çamaşırı giydirip dövdü

İstanbul'da yaşayan Ercan O. eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirip sopayla dövdü.

Güncellenme: 15:43, 31/05/2021
HaberlerGündem

Olay Pendik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Metin T., Tuğba O.’yu evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. kendince bir plan yaptı.

KARAKOLA BİZZAT TESLİM ETTİ

Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.’yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.’yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Metin T.’ye sütyen ve etek giydirip sopayla sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Her iki isim de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi ÇekebilirEşini takip eden adama sokak ortasında tekme tokat dayakEşini takip eden adama sokak ortasında tekme tokat dayakİlginizi ÇekebilirOtobüs durağında taciz iddiasına dayakOtobüs durağında taciz iddiasına dayak

 

istanbul Kadın taciz
Yayınlanma Tarihi:15:39,