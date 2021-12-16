Eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu

İstanbul Sancaktepe’de, trafikte taraflar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin, Gürcistan’a kaçarken kamyonetin arkasında yakalanarak tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında 5 suçtan toplamda 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Sancaktepe'de, 19 Eylül'de eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu taraflar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı; Suriye uyruklu kişilerin adres sorması üzerine maktul Halil İbrahim Scholten aracını durdurarak adres tarif etmeye başladı. Bunun üzerine maktulü takip eden diğer araçlar da durdu.

Sezer Öztürk ile onu takip eden şüpheli Ömer Genç de aracın durduğu yere geldi. Halil İbrahim Scholten ve diğerlerinin aracının kapıları açık olması nedeniyle daralan yoldan geçemeyen Sezer Öztürk, maktul Halil İbrahim Scholten'den yolu açmasını istedi.

YOLU AÇMA TARTIŞMASI

İddianamede, maktulün ‘5 dakika bekle yolu açacağım' diye yanıt verdiği, Sezer Öztürk’ün bir süre beklemesine rağmen yolun açılmadığı, Öztürk’ün Scholten'in yanına giderek tekrar ‘yolu açacak mısınız?' diye sorması üzerine aralarında tartışma başladığı anlatıldı. İddianamede, Sezer Öztürk’ün ‘arabamda ailem var, yolu açın geçeyim, tartışmayalım' dediği, Scholten'in Öztürk’ün suratına yumruk attığı ve taraflar arasında kavga çıktığı ve birbirlerini darp ettikleri belirtildi.

SEZER ÖZTÜRK'ÜN ATEŞ ETTİĞİ ANLATILDI

Ailelerini bırakan Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in maktul ve yanındakilerin peşinden gittiği, şüphelilerin aracını gören maktul Halil İbrahim Scholten'in bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bunun üzerine Sezer Öztürk’ün araçtan indiği, tabanca ile kaçmakta olan maktulün arkasından koşarak ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği belirtildi.

İddianamede, Sezer Öztürk tarafından ateşlenen mermilerden birinin maktulün sırt kısmına isabet ettiği ve maktulün göğüs kısmından çıktığı anlatıldı. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine şüpheli Öztürk'ün tekrar araca bindiği ifade edildi.

‘BAK GELMEYİN SİZİ VURURUM'

Öztürk’ün olay yerinde bulunan kişilere doğru elinde bulunan silahı göstererek ‘bak gelmeyin, sizi vururum' diyerek tehdit ettiği aktarıldı. Aracın ön yolcu koltuğunda oturan Ömer Genç’in camdan yarı beline kadar sarkarak havaya doğru iki el ateş ettiğinin anlatıldığı iddianamede, daha sonra her ikisinin de olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

YARDIM BOYUTUNU AŞTIĞI BELİRTİLDİ

Savcılık, Sezer Öztürk ve şüpheli Ömer Genç’in fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini, her ne kadar maktulün ölümüne sebep olan ateş etme eyleminin Sezer Öztürk tarafından ika olunmuşsa da, aracın ön yolcu koltuğunda oturan, Sezer Öztürk’e engel olmak yönünde eylemde bulunmayan ve olay yerinden kaçtıkları sırada havaya ateş eden Ömer Genç’in bu eylemlerinin Sezer Öztürk ile iştirak iradesi içerisinde hareket ettiğine delalet ettiği, bu iştirakin de yardım boyutunu aşarak ‘suçun faili' olduğunu kaydetti.

SAVCI ‘HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ŞARTI OLUŞTU' DEDİ

Savcılık, maktul Halil İbrahim Scholten ile yanındakilerin, sözlü ve fiziksel saldırılarına maruz kalan, eşlerinin ve çocuklarının yanında darba uğrayan mağdur şüpheli Sezer Öztürk ve şüpheli Ömer Genç’in eylemlerini haksız tahrik altında gerçekleştirdiklerini de belirtti.

ESKİ FUTBOLCUNUN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Sezer Öztürk’ün “iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama”, “haksız tahrik altında mala zarar verme”, “zincirleme şekilde silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılık, Ömer Genç’in, “basit yaralama” “iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında silahla basit yaralama”, “kasten yaralama”, “vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duran Genç'in de olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, “silahla basit yaralama” suçunu işlediği kaydedilen iddianamede 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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