CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, DSİ Genel Müdürü'ne, Eskişehir’in kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve tek su kaynağı olan Porsuk Çayı’na alternatif kaynak yaratacak Sakarıbaşı'ndan su getirilmesinin neden geciktirildiğini sordu.

SAKARYABAŞI’NDAN SU GETİRME PROJESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Porsuk Barajı'nda doluluğun her geçen yıl azalması nedeniyle Eskişehir'i bekleyen susuzluğa çözüm olabilecek ESKİ ve DSİ'nin ortaklaşa gerçekleştireceği Sakarıbaşı'ndan Eskişehir'e İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması Projesi protokolünün imzalanmasına karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bekletilmesini, TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Süllü, konuyu DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a sordu.

Eskişehir'in tek içme suyu kaynağı olarak yüksek kirlilik oranına sahip Porsuk'tan alınan suyu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizyon İşletmesi'nin arıtmaya ciddi bütçe ayırarak insani tüketim amaçlı kullanıma uygun hale getirdiğini söyleyen Süllü, komisyonda Çifteler Sakarıbaşı Projesi'nin, Eskişehirliler için taşıdığı yaşamsal önemini anlattı.

KAPAKLARI BİLE DEĞİŞTİRMİYORLAR

Küresel iklim krizinin etkisiyle kuraklığın, her geçen yıl artarak etkisini gösterdiğini ifade eden Süllü şunları söyledi:

– Böyle giderse, Eskişehir de yakın gelecekte susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. 2012'de yüzde 54 olan Porsuk Barajı'nın su seviyesi, bu yıl yüzde 42 civarında ve başlayan tarımsal sulama sebebiyle daha da düşecek. 60 yıllık Porsuk Barajı'ndaki olası bir sorun da, Eskişehir 20 gün içinde susuz kalabilir. Bu nedenle, barajda yapılması gereken kapakların değişmesi çalışması bile yapılamıyor. Eskişehir için mutlaka alternatif bir su kaynağı yaratılması gerekiyor.

– Bunun için de en elverişli kaynak da Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı. Eskişehir, debisi, saniyede 6 metreküp olan suyun, Çifteler çıkışından sonraki bölümünden 2 metreküpüne talip. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, genel kurulda onaylayarak ESKİ Genel Müdürlüğü'ne projeyi gerçekleştirme yetkisini verdi. Protokol imzalanarak DSİ Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Ancak, protokol DSİ tarafından hala imzalanmadı, bekletiliyor. Büyükşehir Belediyemiz, proje etüt ihalesine çıkılmasını ve bir an önce projenin başlamasını bekliyor.