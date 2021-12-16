Esnafın Akşener’e ‘zam’ isyanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye merkezde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaf, pahalılıktan ve iş yapamamaktan şikayet etti. Gelen zamlardan yakınan bir esnaf, "İş yerimizin hepsini kapattık. Daha önce 60 kişi çalışıyordu. Şu an kimse çalışmıyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleket gezileri kapsamında Osmaniye’ye gelerek merkezdeki esnafı ziyaret etti.

Ayakkabı dükkanı işleten esnaf, işlerin beklendiği gibi olmadığını belirten esnaf ham madde ve tedarik sorunu yaşadığını anlattı. Cep telefonu satan bir esnaf ise öğle saati olmasına rağmen yeni siftah yaptığını belirterek, işlerin düşüklüğünden yakındı.

“İŞ YERİMİZİ KAPATTIK”

3 liralık demirin 12 lira olduğunu söyleyen başka kişi ise zamlardan yakınarak, “İş yerimizin hepsini kapattık. Daha önce 60 kişi çalışıyordu. Şu an kimse çalışmıyor” dedi.

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