Evlenmek isteyen kuzeni tarafından vurulan 16 yaşındaki Ebru’dan acı haber
Samsun’da kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki kuzeni Erkan A. tarafından kafasından vurulan 16 yaşındaki Ebru A. tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Erkan A., önceki akşam saat 21.30 sıralarında evlenmek istediği 16 yaşındaki dayısının kızı Ebru A.’nın evine gitti.
Burada çıkan tartışmada Erkan A. yengesi Hacer A (52) ile Ebru A.’ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, başından vurulan Ebru A. ise ağır yaralandı.
8 EL ATEŞ ETMİŞ
Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde tabancadan çıkan 8 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdiği, olaydan sonra yakalanan Erkan A.’nın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. (İHA)