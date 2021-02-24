Faik Öztrak: ‘5 cent’e muhtaç olduk’ diyorlar ya, o durumdayız

CHP Ekonomi Masası Heyeti Nevşehir’e gelerek esnaf, sanayici ve ticaret örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Nevşehir'de ekonomi dünyasının temsilcilerine bir sunum yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“MİLLETİ KUCAKLAYAN CUMHURBAŞKANI AÇIĞI VAR”

“Yıl 2018 ilk defa tek adam parti devleti rejimi dediğimiz rejim devreye girdi, ilk seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bir ucube düzen bu seçim yapılmadan önce şöyle bir vaat vardı; ‘verin kardeşinize yetkiyi faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ Gördük, bugün geldiğimiz noktada nasıl uğraşıldığını görüyoruz. Yine başka bir şey daha yaşadık. Bu ülkede Cumhurbaşkanı tüm toplumu kucaklayan bir makamdı. Ama bu sistemle beraber Cumhurbaşkanı ilk defa parti genel başkanı da oldu. Türkiye’nin milleti kucaklayan bir Cumhurbaşkanı açığı var. Parti genel başkanı olunca bu olmuyor”

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK İŞSİZLİĞİ 11 MİLYONU GEÇMİŞ VAZİYETTE”

Türkiye’nin 2013 yılında Gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon dolara yaklaşmış, 958 milyar dolar. Peki bugün ne kadar? 702 milyar dolar…250 milyar dolar kaybetmişiz.Bir ekonominin başarısını neyle ölçersiniz, ne kadar iş yaratabildiğinize bakar, ne kadar istihdam yaratabildiğinize bakar. Türkiye son 25 ayın 23’ünde bırakın iş yaratmayı mevcut işlerini kaybetmiş. Türkiye’nin gerçek işsizliği, evde oturanları da aldığımız zaman 11 milyonu geçmiş vaziyette.”

“TÜRKİYE İLK DEFA AÇLIĞI KONUŞUYOR”

“En son İstanbul derin yoksulluk araştırması bir çalışma yapıyor. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ailelerin yüzde 53’ü son dönemde az yemek için öğün atlıyorlar artık. Yoksul ailelerin yüzde 14’ü de gıdaya hiç bir şekilde ulaşamıyor, açlık var. Türkiye ilk defa açlığı konuşuyor. Ailelerin yüzde 33’ü elektrik faturamı ödeyemiyorum diyor. Evlerin yüzde 54’ünde internet yok. Şimdi ilkokulları açacaklarmış, resmi okullar haftada iki gün yüz yüze eğitim yapacakmış, özel okullar 5 gün. Özel okuldan mezun olan çocukla, resmi okuldan mezun olan çocuk arasındaki fırsat eşitliği nerede kaldı?”

“MAALESEF MİLLETİ CANIYLA, CÜZDANI ARASINA SIKIŞTIRDIK”

“Bu salgını biz çok kötü yönettik. Maalesef milleti canıyla, cüzdanı arasına sıkıştırdık. Bizimde içinde bulunduğumuz gelişen ve orta gelirli ülkeler 2020 yılında milli gelirlerinin yüzde 3,6’sı kadar karşılıksız, doğrudan bütçeden vatandaşlara destek vermiş. Biz ne kadar vermişiz yüzde 1. Diğer ülkelerin verdiğinin 4’te 1’i. Yani bizim ligimizdeki ekonomiler destek vermiş olsaydık 176 milyar lira destek verecektik biz ise 52 milyar lira destek verdik. Bunun 6,5 milyar lirası bütçeden geri kalanı da iş aleminin işçilerin, çalışanların özellikle kumbarası olan İşsizlik Fonu’ndan. Bir de İBAN numarası göndermişlerdi bir kısmını da oradan karşıladık.”

“BU İŞİ KREDİYLE AŞAMAZSINIZ”

“Bu kadar doğrudan destek vermişiz buna karşılık kredi vermekte rekor kırmışsız. En fazla kredi veren ekonomilerden bir tanesi biziz. Bu işi krediyle aşamazsınız. Bütün dünya da krediyle aşmayı düşünmedi. Yani biz biliyoruz, dünya bilmiyor mu? Bu kriz bir dünya savaşıdır. Bir dünya savaşından galip çıkan ülke kendi değerlerini en fazla koruyan ülkedir. Siz iş aleminizi, esnafınızı, çiftçinizi borca batırırsanız bu kriz bittikten sonra üretemez duruma gelirsiniz.”

“128 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU”

“Destekleri biz kredi olarak verdik ama bu arada Merkez Bankası’ndan 128 milyar dolar rezervi harcadık ne için harcadık? Bir tek şey için harcadık faiz mi enflasyonu belirler, enflasyon mu faizi belirler gibi aslında ekonomi literatüründe olmayan bir iddia yüzünden 128 milyar dolarımız buhar oldu gitti. Şimdi biz soruyoruz bu 128 milyar dolar nereye gitti? Her halde Nevşehirli iş adamlarımıza gitmedi, Nevşehirli esnafımıza da gitmedi, çiftçinin cebine de gitmedi başkalarına soruyoruz onların da cebine gitmemiş. Har vurduk, harman savurduk. Şimdi bu 128 milyar doları ödeyebilmek için ne yapacağız?”

“5 CENT’E MUHTAÇ DURUMDAYIZ”

Bir kere bu 128 milyar dolar bugün Türkiye’de uygulanan serbest döviz kuru rejimi çerçevesinde satılması gerektiği gibi satılmadı. Burada kullanılmaması gereken arka kapı yöntemleri kullanıldı. Bundan kim faydalandı, kim faydalanmadı bunları görmemiz lazım. Merkez Bankası’nın net döviz rezervine baktığımda, çok kısa vadeli borçlanmalardan oluşan Merkez Bankası’nın borçlanması olan swapları da düştüğüm zaman 2019’da yaklaşık 60 milyar dolar olan rezervlerimiz şimdi eksi 57 milyar dolar yani eksi 60 milyar olmuş. Yani Merkez Bankası’na borç verenler ‘şu borcumu ver’ dediği zaman bizim Merkez Bankası’nda o borcun tamamını ödeyecek paramız yok. Hani 5 cent'e muhtaç olduk diyorlar ya, işte o durumdayız. 90 milyar rezervimiz varsa bugün mevduat karşılık oranlarını neden 2 puan birden arttırdınız? Neden bugün ben yüzde 17 ile dünyanın en yüksek 10. faizini ödüyorum? Bu kötü yönetim Türkiye'yi faizle değersiz Türk lirası arasına sıkıştırmıştır.”

“ESNAF CİNNET GETİRME NOKTASINDA”

“Esnaf cinnet getirme noktasında. Lokantalar, kafeler, kahvehaneler, eğlence mekanları, berberler, turizmciler iş yapamıyor. Devletin kararıyla iş yapamıyor ama siz diyorsunuz ki ‘Ben seni durdurdum al sana kredi’. İnsanlar o kadar sıkıntıdalar ki yaşamlarıyla yönetenlere ihtar çekiyorlar. Kayseri’de daha yeni son derece üzücü olaylarla intiharlarla karşı karşıya kaldı. Çiftçiler de perişan üretiyor, ürünü para etmiyor. Üretiyor, ürününü ulaştırma problemleri nedeniyle ihraç edemiyor. Bu gübre fiyatıyla, yem fiyatıyla ne hayvancılık olur ne çiftçilik olur.”