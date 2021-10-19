FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurdukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli ile tamamı daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurmak suretiyle örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildi.”

SİVİL İMAMLARLA İLETİŞİMLERİ TESPİT EDİLDİ

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasında iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan ve sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; tamamı daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.”