Fiyatı tavan yapan 5 litrelik ayçiçek yağını çalmak için çocuklarını kullandılar

Ayçiçek yağı son dönemde Türkiye'de artan gıda fiyatlarının en önemli göstergelerinden biri oldu. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı marketlerde en düşük 60 TL ile 85 TL seviyesine kadar yükselirken, Türkiye'nin birçok kentinden ayçiçek yağı hırsızlık haberleri geliyor.

ANNE-BABA KONUŞURKEN…

En son sıvı yağ hırsızlığı ise Afyonkarahisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İki gün önce yaşandığı öğrenilen ve güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir aile iki çocuğu ile kaldırım kenarında yürüyor. O esnada bir apartman önünde duran ayçiçeği yağını gören anne ve baba bir süre duraklayıp, ayçiçek yağına bakarak bir şeyler konuşuyor. Daha sonra aile oradan uzaklaşıyor. Çok geçmeden ailenin yanındaki çocuklardan birisi geri geliyor ve ayçiçek yağını alarak hızla uzaklaşıyor.

“ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM”

Kapısının önünden ayçiçek yağı çalınan vatandaş ise, kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını belirterek şunları söyledi: Benim iş yerim evimin altında bulunuyor. Ayçiçek yağını kapının önüne bırakıp, dükkâna bakıp çıkacaktım. Dükkândan çıktıktan sonra ayçiçek yağının olmadığını fark ettim. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğimizde ailesiyle birlikte buradan geçen bir çocuğun yağı aldığını gördüm. Yağı çalanlar hakkında şikayetçi olmayacağım. Başımızın gözümün sadakası olsun. Burada üzüldüğüm tek şey küçük bir çocuğun buradaki hırsızlığa alet edilmesi.

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