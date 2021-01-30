Fuhuş çetesinin eline düşen kızı için 7 bin dolar fidye istediler

Konya’da kuyumculuk işi ile uğraşan 47 yaşındaki A.A.H. evden çıkarak kaybolan kızını bulmak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün yolunu tuttu. Genç kız polis ekipleri tarafından aranırken, daha çabuk bulunması için baba sosyal medyada hesaplarından kızının fotoğrafıyla ‘kayıp’ paylaşımında bulundu.

İddiaya göre sosyal medyadaki babasının paylaşımını gören 21 yaşındaki S.B.A. ise babasını arayarak, ” Baba beni merak etme ben iyiyim. Ben Irak’lı biriyle evlendim ve mutluyum” dedikten sonra telefonu kapattığı öğrenildi. Konuşmanın ardından acılı baba kızına tekrardan ulaşmaya çalışsa da sonuç alamadı.

“7 BİN DOLAR VER KIZINI AL”

İlk aramadan bir kaç d-sonra babanın telefonu yeniden çaldı. Bu sefer telefonda Suriyeli S.K. vardı. S.K. telefonda, ”Kızın bizde İstanbul’da Esenyurt ilçesindeyiz gel al” dedi. İstanbul’a hareket etmek için hazırlanan baba A.A.H.’nin telefonu tekrar çaldı. Bu kez arayan kişi, ”Kızını almak için 7 bin dolar ver. Kızın Bursa’da Kestel ilçesinde gel al” dedi.

Acılı baba Bursa’ya doğru yola çıktı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile bağlantısı kurulan baba Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile koordineli bir şekilde şüphelilerle yeniden telefon bağlantısı kurdu. İstedikleri 7 bin doları vermeyi kabul eden şüphelilerden adres istedi.

Şüpheliler merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir yerden konum atması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliler daha sonra polisinde işin içinde olduğunu anlayınca kaçmaya başladı. Ekipler tarafından tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil Gençosman Kavşağında durdurularak içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalandı.

FUHUŞ EVİNE YAPILAN BASKINLA KURTARILDI

Sorguya alınan şüphelilerin kızın Yalova’da olduğu bilgisini paylaşmasının ardından harekete geçen polis ekipleri genç kızın tutulduğu ikamete baskın düzenledi. Burada buldukları kayıp genç kızı babasına teslim eden ekipler 1’i kadın 4 kişiyi de gözaltına aldı. (İHA)