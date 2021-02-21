Gassallar isyanda! Üç katına çıktı…

Pandemi sürecinde çalışma koşulları ağırlaşan, yıkadıkları cenaze sayısı da artan gassallar, kendilerine sağlık çalışanları gibi aşıda öncelik tanınmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gassalların normal şartlarda günde 10 ile 15 arasında cenaze yıkarken bu rakamın pandemi sürecinde günde 30-35 cenazeye yükseldiğini çalışma saatlerinin ise 10 saatin üzerine çıktığını kaydetti.

Ağbaba, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Covid nedeni ile yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması gassalların Covid-19 riski ile baş başa kalmasına neden oldu. Her 10 gassaldan 4'ü Covid-19'a yakalandı. Gassallara aşıda öncelik tanınmalı'' dedi ve şunları söyledi:

YIPRANMA PAYI VE PSİKOLOJİK DESTEK İSTİYORLAR

– Gassallar sadece Covid-19'a karşı değil tüm salgın hastalıklara karşı korunmasız durumdalar. Gassalların en büyük talebi sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde verilen desteklerden yararlanabilmek ve aşı olmada kendilerine öncelik verilmesi. Hayatını kaybeden insanları yıkayıp temizleme ve kefenlenmesi gibi birçok kişinin yapmaya cesaret edemeyeceği görevleri yerine getiren gassallar yıpranma payı ve ücretsiz psikolojik destek de istiyorlar. Türkiye'de belediyeler, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde en az 10 bin civarında gassal çalışıyor.