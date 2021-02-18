AYM’den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı

Polis, 6 Kasım 2015 günü Beyazıt’taki 34. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen YÖK protestosunda bianet muhabiri Beyza Kural‘ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Bir polis, gazeteci olduğunu söyleyen Beyza Kural’a “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diye bağırdı. Polis aracına kadar sürüklenen Kural, diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu, gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.
Tüm süreç boyunca Beyza Kural, kamerasıyla olanları kaydeden Beyza Kural uğradığı haksızlığın peşini bırakmadı. “Kolluk görevlilerinin güç kullanarak müdahale etmesi”, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele”, “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmesi” gerekçeleriyle hukuk süreci başlattı.
SAVCI “KOVUŞTURMAYA GEREK” YOK DEDİ
Savcılık, polis memuru şüpheliler Y.Ş., N.D. ve K.A hakkında atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İtirazları da reddedilince Beyza Kural Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2021’de karar verdi. tarihli kararında özetle şu değerlendirmelerde bulundu:
YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK
MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE OYBİRLİĞİYLE
Yasa gereği, kamu görevlilerinin hata ve suçlarından dolayı doğan tazminatlar devlet kasasından karşılanıyor.