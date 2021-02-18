AYM’den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararı

Polis, 6 Kasım 2015 günü Beyazıt’taki 34. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen YÖK protestosunda bianet muhabiri Beyza Kural‘ı ters kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Bir polis, gazeteci olduğunu söyleyen Beyza Kural’a “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil artık, bunu öğreteceğiz size” diye bağırdı. Polis aracına kadar sürüklenen Kural, diğer muhabirlerin müdahalesi sonucu, gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

Tüm süreç boyunca Beyza Kural, kamerasıyla olanları kaydeden Beyza Kural uğradığı haksızlığın peşini bırakmadı. “Kolluk görevlilerinin güç kullanarak müdahale etmesi”, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele”, “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edilmesi” gerekçeleriyle hukuk süreci başlattı.

SAVCI “KOVUŞTURMAYA GEREK” YOK DEDİ

Savcılık, polis memuru şüpheliler Y.Ş., N.D. ve K.A hakkında atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İtirazları da reddedilince Beyza Kural Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2021’de karar verdi. tarihli kararında özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine,

İfade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine,

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine,

Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve Anayasa’nın 28′ maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır.

MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE OYBİRLİĞİYLE

Öte yandan somut olayda ihlalin tespit edilmesinin başvurucunun uğradığı zararların giderilmesi bakımından yetersiz olacağı açıktır. Dolayısıyla eski hale getirme kuralı çerçevesinde ihlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılabilmesi için insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya net 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yasa gereği, kamu görevlilerinin hata ve suçlarından dolayı doğan tazminatlar devlet kasasından karşılanıyor.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Enis Berberoğlu yeniden milletvekili