Gelecek Partisi İl başkanlarından ortak açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası, Gelecek Partisi İl başkanları saldırının yaşandığı bölgede ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Ankara İl BaşkanI Gülnur Özkaya Hayran tarafından okunan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetkilerin tek bir noktada toplanmasının, toplumda baskı ve tehdit iklimi oluşturduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÜLKEMİZ, EN BASKICI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞAMAKTADIR”

*Ülkemiz, tarihi boyunca gördüğü en baskıcı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yetkilerin tek bir noktada toplanması, toplumumuzda baskı ve tehdit iklimi oluşturmuştur.

*Bunun sonucu olarak, şu an yönetimde bulunanların, basın mensupları ve muhalefet partilerinin üyeleri ile ilgili tehditkar sözleri, durumdan vazife çıkaranları şiddete yöneltmektedir. Nitekim, 15 Ocak 2021 tarihinde Ankara'daki evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ, silahlı-sopalı saldırıya uğramıştır.

*Bu organize saldırı, aynı gün aynı saat dilimlerinde gazeteciler Sayın Afşin Hatipoğlu ve Sayın Orhan Uğuroğlu'na da gerçekleştirilmiştir. Saldırganların yakalanması bizler için sevindirici bir haberdir.

*Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanmasında kolluk kuvvetlerimize ve hukukun işlemesi konusunda adalet mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz.

“VATANDAŞI DA TEDİRGİN ETMEKTEDİR”

*Ancak, pandemi döneminde; sağlık ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz şu günlerde, birilerinin çıkıp kışkırtıcı söylemler ve tehditlerle, davaya müdahil olan savcıyı bile etki altında bırakma teşebbüsleri kabul edilemez. Bu hareketler demokrasi ve güven ihtiyacımızı artırmakta, ülkemize ve insanımıza zarar verdiği gibi, bizleri de derin üzüntüye ve endişeye sevk etmektedir!

*Dikkat çeken ve bize kaygı veren bir başka durum ise bazı siyasi parti liderlerinin bu alçak saldırıyı görmemesidir. Hoşgörü ve onay anlamı taşıyan bu tepkisizlik, çeteler ve mafyalara güç verdiği gibi vatandaşı da tedirgin etmektedir. Bu organize saldırıyı en iyi özetleyen partimizin Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu olmuştur: ‘Bu bir terördür. Ve terör Ankara'ya inmiştir.’

“ADALETTEN AYRILMAYACAĞIZ”

*Yüzyıllardır bu kadim coğrafyada din, dil, ırk, renk ayırmaksızın kardeşçe özgürce yaşadığımız bizlerin huzurunu kimse bozamayacaktır. Buna kimsenin gücü yetmeyecektir. Saldırıya maruz kalan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ ve gazeteci arkadaşlarımız Afşin Hatipoğlu ve Orhan Uğuroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, huzurlu güvenli bir ülkede yaşayacağımız günlerin çok yakın olduğunu aziz milletime iletmek istiyoruz.

*Gelecek Partisi olarak, şiddetin şiddetle karşılanmasına izin vermeyeceğiz, Demokrasi ve Adaletten ayrılmayacağız, siyasi nezaketten asla vazgeçmeyeceğiz.

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