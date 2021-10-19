Genç kızlara ‘Türk müsünüz’ demişti: 73 yaşındaki kadın hastaneye sevk edilecek

Taksim’de biri küçük yaşta 3 genç kıza çarşaf giydikleri için hakaret ettiği iddia edilen Emel Cansever mahkemedeki savunmasında, “Neden bu kıyafeti tercih ediyorsunuz diye sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim” dedi. Mahkeme, Cansever’in ceza ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Taksim'de 13 Mart 2021 tarihinde, iddiaya göre 78 yaşındaki Emel Cansever, İstiklal Caddesi'nde gördüğü Selva Bozteke, (21) Özlem Baykara (20) ile A. H.'ye (16), “Türk müsünüz, Arap mı. Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada istemiyoruz. Siz gericisiniz” demişti. Genç kızlar bunun üzerine Cansever'den şikayetçi olmuştu.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Emel Cansever avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya, müştekiler Selva Bozteke, Özlem Baykara ile A. H. de katıldı.

“ÖĞRENCİ OLDUKLARI İÇİN ÇARŞAF KIYAFETİ GİYMELERİNİN YASAK OLDUĞUNU ZANNETTİM”

Savunması alınan Emel Cansever, “Onları görünce turistler geldi diye çok sevindim. Türkçe konuştuklarını görünce ‘Türk müsünüz' diye sordum, ‘Evet' diye cevap verdiklerinde neden bu kıyafeti tercih ettiklerini sordum. İhtiyarlıktan olsa gerek, torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyleri söylerim. Genç kız öğrenci oldukları için çarşaf kıyafeti giymelerinin yasak olduğunu zannettiğimden söylenmiştim. Bu olaydan sonra medyada hakkımda olumsuz şeyler yazıldı. Bunun etkisi ile psikolojik tedavi gördüm, ağır ilaçlar kullandım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

“ARKAMIZDAN GELMESİ ÜZERİNE TEDİRGİN OLDUM”

Şikayetçi olduğunu söyleyen A. H., “Bize ‘bakar mısınız, Türk müsünüz' diye sordu. ‘Evet' şeklinde yanıtladıktan sonra arkamızdan gelmeye başladı. Ters yöne gittiği halde arkamızdan gelmesi üzerine tedirgin oldum. Sonra gelip önümüzde durdu ve bize ‘Pis Araplar, camiye gidin. Burada çarşaf giymek yasak' şeklinde söylendi” ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan diğer şikayetçiler, Selva Bozteke ile Özlem Baykara da şikayetçi olduklarını söyledi.

CEZA EHLİYETİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLECEK

Mahkeme, Emel Cansever'in, psikolojik tedavi görüp ağır ilaçlar kullandığını söylemesi üzerine, ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilip 3 haftayı geçmeyecek şekilde gözlem altında tutulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatının savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Emel Cansever hakkında, ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor.