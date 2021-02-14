Hangi devleti yıkmak istiyorsunuz Atatürk’ün kurduğu devleti mi?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın “Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası' olacak” açıklaması tartışmalara yol açtı. En sert tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan geldi. Karaca, “Kuruluş derken hangi devleti yıkmayı planlıyorsunuz? Atatürk'ün savaş meydanlarında kurduğu devleti mi? Bu ülke Muz Cumhuriyeti mi?'' diye sordu. Karaca, şunları söyledi:

– Kuruluş anayasası dediğiniz zaman bir devleti yıkacak yeni bir devleti kuracak bir anayasadan bahsediliyor diye düşünüyorum. Yapılan bu tip açıklamalarla ülke gündemi değiştirilmek isteniyor. Tek adam rejimini toplumun kabul etmediğini, istenmediğini görüyorlar. ‘Tek adam sistemini sağlamlaştırarak, koltuğumuzu tutabilir miyiz' çabası içindeler. Hiçbir şeyi istedikleri gibi değiştiremeyecekler.

– Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi, kurucusu bellidir. Yönetim şekli Cumhuriyettir. Yeni anayasa yapma hevesi ve içi boş sözlerle dayatmalar, gündem değiştirme çabalarıyla, yaratılan sorunlar gizlenemez. Cahit Özkan'a Uğur Mumcu'nun sözüyle cevap vermek isterim: Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler fırıldak olurlar.

CUMHURİYETİMİZİ YIKAMAYACAKSINIZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Cahit Özkan'a ve kurucu değerlerimizi Cahit Özkan gibi yıkmak isteyenlere hatırlatıyoruz, Cumhuriyetimizi yıkamayacaksınız. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyeti yıkmaya yeltenenler karşılarında sadece bu ülkenin kurucu partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, genciyle yaşlısıyla, muhafazakarıyla, sosyal demokratıyla, Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle 84 milyonun tamamını bulurlar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Sözde Anayasa çalışmasına ‘Yeniden Kuruluş' demek, ülkenin tarihine, geçmişine ve değerlerine hakarettir. Şu anda yıkılan tek şey iktidarınız.

CHP Milletvekili Ensar Aytekin: Bu açıklama anayasal düzene karşı işlenen bir suçtur.

KABİLE DEVLETİNİZİN ÇADIRINI BAŞKA COĞRAFYADA KURUN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan: Biz arayışlarınızın ne olduğunun farkındayız… Atamızın emanetini sonuna kadar koruyacağız. Siz gidin kabile devletinizin çadırını başka bir coğrafyada kurun. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamayacaksınız.

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk: Dün: Fenerbahçe Orduevi önünde FETÖ'cü dernek adına açıklamalar yapan, TSK'ya kumpas kuran bugün; “Yeniden Kuruluş Anayasası” diyerek yarım bıraktığı görevini tamamlamak mı istiyor?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Zannediyorlar ki 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir Cumhuriyet kuracaklar, onun da kurucusu R.T. Erdoğan olacak. Halt etmişsiniz! Tüm iddialarınızla sınandınız ve kaybettiniz!

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Anayasa ilk dört maddesini fırsat bulsa tartışırmış. Dostlar sofrası mı kurtlar sofrası mı belli değil. Bir diğeri de “yeniden kuruluş anayasası” yapacakmış. Atatürk Cumhuriyetini yaşatacağız.

Kumpas davalarının yılmaz savunucusuydu

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde yaptığı savunmalarla tanınan biri. O dönem kanal kanal dolaşarak Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunmuştu. İşte Özkan'ın siyasi geçmişi:

– 2010'da Hukukçular Derneği Başkanı olarak bir grup avukatla beraber Fenerbahçe Orduevi önünde Genelkurmay Başkanlığı'nı protesto etti. Balyoz davasında haklarında tutuklama kararı çıkan askerlerin orduevinde saklandıklarını iddia etti.

– Balyoz davasında Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) adına davaya müdahil oldu.

– 2011'de bir TV programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “Cemaat faaliyetlerini askıya alsın” çağrısını “Cemaatin faaliyetleri cemaat hukuki ve siyasi bir çalışma içerisindedir. Burada bir terör örgütü mantığıyla yaklaşması öncelikle o cemaate yapılan bir yanlıştır. Bir siyasetçiye asla yakışmayan bir tavırdır” diye değerlendirdi.

– Ergenekon davasına Danıştay ve Dink cinayetlerinin dahil edilmesini savundu.

– Ergenekon davasından yargılanan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle hakkında tazminat davası açılan hakimlere ilişkin kararın Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösterdi.

– FETÖ'nün İlhan Cihaner'e yönelik kumpasını savundu.

ÖZKAN GERİ ADIM ATTI

Öte yandan AKP'li Cahit Özkan tepkiler üzerine şunları söyledi: ”Yeniden kuruluş anayasa ile kastımız; geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir.” Ümit Türk