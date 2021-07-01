Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Hayvanları Koruma Kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu.

“KARA VE SU SİRKLERİ YASAKLANACAK”

Mahir Ünal kanun teklifi ile ilgili şunları söyledi: “Hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getiriliyor. Hayvanların refahını sağlamak, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünde olması çıkarılıyor. Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor. Meclis kapanmadan teklifimizi yasalaştırmayı planlıyoruz”