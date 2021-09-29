HSK, AYM kararını yok sayan hakimi terfi ettirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, “AYM kararlarına uymayan terfi edemez” ilkesini ihlal etti. Berberoğlu kararını yerine getirmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nı birinci sınıf hakim yaptı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

HSK, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını yok sayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Akın Gürlek'i “birinci sınıf hakimliğe” terfi ettirdi. Bu karar, HSK'nın “AYM'de ihlale neden olan terfi edemez” şeklindeki ilke kararıyla çelişti. Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Akın Gürlek, muhaliflerle ilgili tartışma yaratacak hapis cezası kararlarına imza attı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Gürlek, gazetemiz yazarlarını örgüte yardım suçundan mahkum eden mahkemenin de başkanıydı. Akın Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Verdiği bu karar sosyal medyada günlerce tartışıldı. Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandıran isim oldu.

Akın Gürlek'in en tartışmalı kararı ise Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'ye direnmesiyle oldu. Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar, AYM'nin kararını tanımayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek ve heyet üyeleri hakkında HSK'ye şikayette bulundu. Ancak HSK, Gürlek hakkında soruşturma açmadı. Mehmet Akif Ekinci'nin başkanlığını yaptığı HSK İkinci Daire, 29 Haziran 2021 tarihinde Akın Gürlek'i birinci sınıf hakimliğe yükseltti.

Gürlek'e AYM ve Yargıtay yolu açıldı

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre “birinci sınıf olma”, bir hakim ve savcının adli veya idari yargıda görev süresi boyunca gelebileceği en üst seviye. AYM kararına direnmesine karşın terfi etmeyi başaran Akın Gürlek, bu sayede birçok haktan da yararlanma imkanı bulacak. Gürlek'in birinci sınıf hakim statüsü kazanmasıyla AYM ve Yargıtay üyesi olarak atanmasının önü açıldı. Ayrıca maaşı da arttı. Öte yandan Gürlek'in terfi ettirilmesi kararını veren HSK İkinci Daire'nin başkanı olan HSK Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Kısa bir süre sonra da HSK'nın internet sitesinde yer alan terfi kararlarını yayından kaldırdığı görüldü.