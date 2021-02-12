İBB Meclisi’nde arbede

İBB Meclisi'nde Esenler'de yaklaşık 3 bin metrekarelik alanın eğitim alanından, resmi kurum (emniyet) ve park alanına alınması için yapılan imar planı değişikliğinin oylaması sırasında kavga çıktı.

CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney, söz alarak Beyoğlu'nda bir arazinin daha önce yeşil alandan çıkarılıp Milli Eğitim istiyor diye okul alanı ilan edildiğini burada tam tersinin yapıldığını söyledi.

“İSTANBUL HALKI HESABINI GENEL SEÇİMDE SORACAK”

Esenler'de okul alanına çok ihtiyaç olduğunu belirten Güney şöyle konuştu:

* İstediğiniz alan sit alanından çıkarıp imara açıyorsunuz. Yeşil alanı çocuklara kapatıp akaryakıt istasyonu yapıyorsunuz. İstediğimiz alanlarda kreş yapmamıza izin vermiyorsunuz. İki memur yer değiştirdi diye devlet ciddiyetinden uzak şekilde komisyonları kilitliyorsunuz, karar çıkarmıyorsunuz.

* İstanbul'a ihanet edenlere, parsel parsel satanlara İstanbul halkı en iyi cevabı verdi. Oy çokluğu ile bu ihaneti devam ettirmenize izin vermeyeceğiz. Her şey engelleniyor, koro halinde engellemiyoruz diyorlar. AK Parti ne zaman engellemiyoruz diyorsa yoksul çocuğun ağzındaki süt alınmıştır.

* Üniversite öğrencisinin cebinden para çekilip alınıyordur. Zengin, şımarık, Ankara'daki dayısına güvenen, o güç sarhoşluğu ile fakir çocuğu ezen şımarık zengin genç gibi siyaset yapıyorsunuz. Ama filmin sonunda kazanan fakir genç oluyor. İstanbul halkı bunların hesabını yerel seçimde sordu, ilk genel seçimde de soracak” dedi.

Güney, konuşmasını bitirdikten sonra İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ve bazı AKP'li meclis üyeleri ile CHP'li üyelerin sözlü tartışması bir anda kavgaya döndü. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Daha sonra kavga sona erdi ve meclis oturumu kaldığı yerden devam etti.

İlginizi Çekebilir İBB Meclisi, İmamoğlu'na direndi, 'tetikçi müfettiş' tartışması

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'na kumpas kurmuşlardı, 8 ay sonra iddianame hazırlandı