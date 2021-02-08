İBB Meclisi’nde SÖZCÜ’nün manşetini gösterdi: Ülkenin özeti bu kardeşim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Şubat ayı oturumlarının ilk bileşimi meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde başladı.

Toplantıda siyasi partilerin grup başkanvekillerinin yaptığı konuşmalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması krizi ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın sosyal medyada dolaşan videoda İBB'de işe alım süreciyle ilgili yaptığı “İBB'de 100 kişi işe alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden 20-25 gidiyor” sözleri tartışıldı.

GÖKSU: LİYAKAT MESELESİNİ ALLAH'IN İZNİYLE ÖĞRENDİK

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'de ilkesiz siyaset çerçevesinde 3 temel hakikat dışı davranışları İstanbullulara anlatacağını söyleyerek bunları “Engelleniyoruz yalanı, liyakat yalanı, kadın istihdamı yalanı” olarak sıraladı. Göksu “Mecliste engeliniz yok, hükümette engeliniz yok. Engel sizin zihniyetinizde” dedi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın sosyal medyada dolaşan İBB'deki işe alımlarla ilgili tartışma yaratan videoya da değinen Göksu, “Liyakat meselesini Allah'ın izniyle öğrendik. CHP sözcüsü ve il başkan yardımcısına teşekkür ediyorum. Biz anlatsak zorlanırdık” dedi. Göksu konuşmanın içeriğini aktararak “diğerleri” ifadesi ile ilgili “İsmini söylemeye utandığınız koalisyon ortaklarınız kim? Çıkın anlatın. Sizin gerçek yüzünüz bu” diye konuştu.

“AKADEMİK KİMLİĞİ NEDENİYLE ATANDI”

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) rektör ataması tartışmasına da değinen Göksu şunları söyledi:

* BÜ rektörü, diğer üniversitelerin rektörleri nasıl atandıysa öyle atandı, özel bir usul ile atanmadı. BÜ'de master, doktora yapmış ulusal ve uluslararası ödülleri olan bir isim atanıyor. Prof. Melih Bulu, AKP'den aday adayı olduğu için değil akademik kimliği nedeniyle atandı.

* BÜ öğrencilerinin kendi içinde yapacağı protesto gösterileri olabilir. Ama PKK'nın, DHKPC'nin orada ne işi var? Öğrencileri protestosu ise CHP İstanbul İl Başkanı'nın orada ne işi var?

* Gençler şu soruyu sorun: ABD, AB niye BÜ rektör ataması ile niye ilgileniyor? Diyarbakır annelerini görmeyen ABD sizi neden görüyor? Anlayın artık. Gezi'de mesele ağaç olmadığı gibi Boğaziçi'nde meselenin rektör olmadığını hepimiz biliyorsunuz. Siz bu vatanın evladı değil misiniz? Aynı gemideyiz, Türkiye'nin geleceğini karartmak istiyorlar.

“AYET AĞZINA YAKIŞMIYOR”

Göksu konuşması sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a “Ayet okuma, ağzına yakışmıyor” dedi.

Özkan da Göksu'ya yanıt vererek “Bu ifade çok yakışıksız, kabul etmiyorum. Cenab-ı Allah'ın indirdiği ayetler. İslam'ı referans olarak almış, sonuna kadar sömürmüş bir partisiniz. Rahatsız olmanızı anlıyorum. Kuran-ı Kerim herkesin ağzına yakışır” dedi.

“RECEP TAYYİP ÜNİVERSİTESİ'NİN İLK 100'E SOKUN”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da BÜ tartışması ile ilgili açıklama yaptı. Subaşı “Rektörün kariyerini inceleyip, hüküm verecek yetkinlikte görmüyorum kendimi. Profesör ünvanı almış. Bunun BÜ öğrencileri tartışabilir. Ama rektörün akademik kimliği değil siyasi kimliği. Sıkı bir AKP'li olması. Öğrenciler de ‘bize rektör atamadınız, kayyum gönderdiniz' diyor. Haklılar. Fotoğraf öyle görünüyor. Rektör, ilk 100'e sokacakmış Boğaziçi Üniversitesi'ni. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ilk 100'e sokun. Yok mu başka okul? Hadi göreyim sizi” dedi.

Öğrencilerin yaptığı eylemlere değinen Subaşı “Öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, onlar keskin nişancı gönderiyor. Eylemlere katıldığı söylenen terör örgütü sayısı 30. Tutuklanan kişi sayı 9. Öğrenci başına 2-2.5 örgüt düşüyor. Öğrenciler bizi eylemlere katılmadığımız için eleştirdi. Biz CHP-AKP meselesi olmasını istemediğimiz için katılmadık” dedi.

“DAMADINI BAKAN YAPANLAR VAR”

Kadrolaşma ve liyakat tartışmasıyla ilgili de Subaşı şunları söyledi:

* Siyasette kayırmacılığın köklü bir geçmişi var. Mesela damadını Maliye Bakanı yapmak var. Kayırmacılığın çeşitleri var. Mesela ihaleleri kendi tanıdığı şirketlere vermek var.

* Dünyada en çok 10 ihale alan şirketin 5'i Türkiye'den. Artı torpil yok, olamaz. ‘Sen şucusun, sen bucusun' demeyeceğiz, demokratik birlik kuracağız.

“EL İNSAF, EL VİCDAN”

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, kameralar önünde liyakatten bahsedenlerin kapalı kapılar ardında örgütten, partililerden ve ötekilerden bahsettiğini dile getirerek “Hani İstanbul'un ötekisi olmayacaktı? El insaf, el vicdan. ‘Örgüt' dediğimiz CHP, ‘diğerleri' kim? Saadet Partisi, Demokrat Parti, HDP, ÖDP, ismini sayamadığım Millet İttifakı'na destek verenler. Sizin ifadenizle ‘ötekiler' kim? AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve hiç tahmin etmediğiniz ama size oy vermiş, güvenmiş İstanbullu hemşehrilerim. ‘Örgütümüze iş vermek isteriz ama kanun izin vermiyor' diyorlar. Çok acı ifadeler” dedi.

Meclis salonundan “Ne var bunda?” tepkisi yükselince Yılmaz “Başınızı önünüze eğmeniz gerekirken ‘ne var bunda' diyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın yine sınıfta kaldınız. İmamoğlu ‘bunlar dedikodu' dedi. Bu dedikoduyu kimin yaptığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

“AK PARTİ'NİN ADAY YAPMAYA TENEZZÜL ETMEDİĞİ BİR İSİM”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması krizine değinerek şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Boğaziçi’ne rektör atadı. Hem de AK Parti'nin aday yapmaya bile tenezzül etmediği bir intihalciyi. Kendisi, Boğaziçi gibi değerli bir bilim yuvasına kelepçe taktıran rektör olarak da tarihe geçti.

* Onların mücadelesi sadece Boğaziçi için değil, bilimin de diğer üniversitelerin de hakkını arıyorlar, üniversitelerin ellerinden alınan rektör seçimlerinin geri gelmesini talep ediyor, düşünceleri baskılanmasın, kelepçe vurulmasın istiyorlar.

Özkan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenci ve akademisyenlerin tepkilerini sürekli terörle ilişkilendirmesine tepki gösterdi.

“AK PARTİ HAVUZUNDAN İSTİFADE EDİLDİ”

Özkan, şöyle konuştu:

* Akademik özgürlükte gerileme özellikle son beş yılda görüldü. Peki, ne olmuştu bundan 5 yıl önce. Üniversitelerin ‘kendi içinden rektör’ geleneği bozulmuştu. 2016 yılında kanun hükmünde kararname ile üniversitelerdeki rektörlük seçimleri kaldırılmıştı. O zaman demişti ki YÖK Başkanı, ‘bu yasanın getirdiği en büyük imkân şu, ilk defa herhangi bir üniversitemiz için bütün Türkiye’deki insan havuzundan istifade etme imkânı doğdu.' Türkiye'deki insan havuzundan değil ama AK Parti havuzundan istifade edildiği, Boğaziçi ile tescillenmiş oldu.

* Boğaziçi Üniversitesi meselesi, sadece bir rektör atama sorunu değil, esasen ülkede nasıl bir üniversite istiyoruz meselesi. Siyasete bağımlı ve itaatkâr bir üniversite mi yoksa bilimsel özgürlüğü olan eleştirel bir üniversite mi, hatta ülke mi? Yani bir zihniyet meselesi. Bilim yuvaları susarsa bilim ölür ve bilim ölürse genç beyinler yitip gider. Bilim susmayacak, genç beyinler yitip gitmeyecek, gitmesi gereken de bitmesi gereken de; tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi.

SÖZCÜ'NÜN MANŞETİNİ GÖSTERDİ

Hayat pahalılığı tartışmalarına da değinen Özkan, Takvim Gazetesi’nin tepki çeken market alışverişi önerileri içeren manşetini göstererek “Açlığa muhtaç edilen halk, açlıkla terbiye ediliyor. TRT ve A Haber'de de pazar artıkları ile nasıl lezzetli yemek yapılacağı anlatıldı. Goebbels'in propaganda yöntemleri ile açlığa alıştıramazsınız. İletişim Başkanlığı sizin sonunuz olacak” dedi.

Daha sonra SÖZCÜ Gazetesi’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yanan esnafın “Abla işler çok kötü kasa tamtakır boş” sözlerinin manşete taşındığı 7 Şubat tarihli sayısını kürsüden gösterdi.

Özkan, “Ülkenin özeti bu kardeşim. Kasa tamtakır. İstanbul esnafı bu. Siz İstanbul'u Türkiye'den ayrı mı görüyorsunuz? Kartal, Zeytinburnu'ndaki esnaf bunları söylüyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Abla işler çok kötü kasayı göstereyim

İlginizi Çekebilir Esnaf annenin isyanı: Cenaze gibi ortada bekliyoruz