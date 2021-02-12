İBB Meclisi’nin gündemine geldi: Demokrasilerde gazeteci dövülür mü?

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının son bileşiminde meclis üyeleri gündem dışı söz olarak Türkiye'nin genel gündemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Konuşmalar sırasında Türkiye'de demokrasinin geldiği nokta ile ilgili yapılan tespitlere yanıt veren İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, “Demokrasilerde gazetecilerin dövüldüğü görülmüş müdür?” diye sordu. Sarı konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Hiç siz gazetecilerin, siyasetçilerin sokaklarda pusulara düşürülüp mevzi alınıp dövüldüğünü gördünüz mü?

* Siz hiç demokrasilerde bir medyanın yüzde 90'ının bir görüşün etrafında toplandığını gördünüz mü?

* Siz demokrasilerde kadınların sürekli öldürüldüğünü gördünüz mü?

* Siz demokrasilerde bir üniversitenin dekanının bir başka üniversitenin öğrencilerine ‘bir gece geliriz işinizi bitiririz' dediğini gördünüz mü?

* Siz demokrasilerde bir üniversitenin profesörünün laiklik kaldırılsın dediğini gördünüz mü?

“DÜNYANIN HER YERİNDE GAZETECİLER DE ÖLDÜRÜLÜR, SİYASETÇİLER DE…”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Sarı'ya tepki çeken bir yanıt vererek “Dünyanın her yerinde suç işlenir. Gazeteciler de öldürülür, siyasetçiler de öldürülür, asker de öldürülür, polis de öldürülür. Demokratik bir ülkede hukuk faillerini yakalar. O dediğiniz gazetecinin dövülme olayında da failler yakalanmıştır. Hukuk gereğini yapacaktır” dedi.

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