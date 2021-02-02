Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İBB Sözcüsü Ongun: İmamoğlu Boğaziçili öğrencilerle görüştü

İBB Başkanı İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında gözaltılara yönelik yaptığı açıklamasında diyalog kanallarının açılması çağrısında bulunmuş, Boğaziçili öğrencilerle de görüşeceğini açıklamıştı. İBB Sözcüsü Ongun, İmamoğlu'nun öğrenciler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 23:45, 02/02/2021
Haberler Gündem
İBB Sözcüsü Ongun: İmamoğlu Boğaziçili öğrencilerle görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki eylemlerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin dün yaptığı açıklamasında yetkili makamlarla görüştüğünü, ardından öğrencileri de misafir edeceğini duyurarak “Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim” demişti.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle görüşmenin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ongun, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş, öğrenci arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirmiştir” dedi.

İlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması: Türkiye'nin evlatlarını derhal serbest bırakınKılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması: Türkiye'nin evlatlarını derhal serbest bırakınİlginizi ÇekebilirUğur Dündar, Melih Bulu'nun açıklamasını değerlendirdi: Korkarım sondan 100 olmasınUğur Dündar, Melih Bulu'nun açıklamasını değerlendirdi: Korkarım sondan 100 olmasın
Boğaziçi Üniversitesi CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye öğrenci Sözcü Sözcü Gazetesi Türkiye Uğur Dündar