İBB’den bir tarihi keşif daha: Çöp ve hafriyat alanının altında bulundu

Eyüpsultan ilçesinde çöp ve hafriyat alanda temizlik çalışması başlatan İBB, Şeyh Seyyid İsmail Nefi’nin mezartaşını gün yüzüne çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekibi tarafından Eyüpsultan ilçesinde çöp ve hafriyat ile örtülü alanda başlatılan temizli çalışmasında tarihi bir yapıya rastlandı. Temizlenen toprak alanın altında Şeyh Seyyid İsmail Nefi’nin mezartaşı çıktı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “İBB Miras keşiflerine devam… Eyüp'te 2000li yıllarda çöp ve hafriyat ile örtülmüş alanı temizlemeye başladık. Toprak altında başlığı görüp çevresini temizleyince Kadiri tarikinden Şeyh Seyyid İsmail Nefi'nin tertemiz halde bizi bekleyen mezartaşını meydana çıkardık” açıklamasında bulundu.

İBB MİRAS EKİBİ 1600 YILLIK ÇEŞMEYİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ise İBB'nin restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması yürüttüğü İstanbul'un kayıp sarayı Bukoleon'da 1600 yıllık Bizans çeşmesinin kalıntılarına ulaşılmıştı. İstanbul'da bilinen en eski tarihli çeşme ve sarnıç yapılarına ulaşıldığını açıklayan Mahir Polat, “Birkaç ay önce 5 metre aşağıda ne olduğunu bilmiyorduk” demişti.