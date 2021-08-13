İBB’den kısa mesafe denetimi: 127 taksiye para cezası kesildi

İBB son dönemde artan Alo 153 Beyaz Masa şikâyetleri kapsamında taksicilere yönelik denetimleri sıklaştırıldı.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri; taksi, dolmuş, minibüs, servis araçları ve ana arterlerde kalan taksi duraklarında ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca denetimlerini sürdürüyor.

Son dönemin en çok şikayet konusu olan taksilerle ilgili bir dizi denetim yapılarak cezai işlem uygulandı.

SİVİL TAKSİ DENETİMİ

Zabıta Daire Başkanlığınca 2020 yılı sonbaharında başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bugüne kadar; kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik sivil zabıta ekipleri tarafından 945 denetim gerçekleştirildi.

Kurallara uymadığı saptanan 127 taksi ilgilisine idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de denetime takılan taksilerin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya aldı.

1 MİLYON 358 BİN PARA CEZASI

Bu süreçte Trafik Zabıta Ekipleri; 48 bin 383 ticari taksi – taksi dolmuş, 28 bin 63 minibüs, 153 taksi – minibüs durağı ve 184 servis – yük nakil aracı olmak üzere toplam 81 bin 75 denetim gerçekleştirdi.

Kurallara aykırı hareket ettikleri saptananlar hakkında 3 bin 398 tutanak düzenledi. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı. İstanbullulardan gelen 14 bin 27 Beyaz Masa ve 154 CİMER şikâyeti çözüme kavuşturuldu.