İBB’nin tatlı alımını protesto eden AKP’liye önceki İBB yönetimi, lüks araç tahsis etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan bir protesto gösterisi, ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, beraberindeki partililerle birlikte Saraçhane’de bulunan İBB binası önüne giderek, bir protesto gösterisinde bulundu.

İBB’yi, kilosu 392 liradan baklava alımı yaptığı gerekçesiyle eleştiren AKP’liler, burada “392 TL’yi tatlı tatlı yediler” yazılı bir pankart açarak vatandaşlara baklava dağıttı.

Açıklama yapan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, “Burada toplanma nedenimiz kilosu 392 TL’ye baklava alınmış. Biz İstanbul’da aradık, taradık 392 TL’ye bir baklava bulamadık. Tabii kilosu 392 TL olmasa da baklava dağıtalım istedik. Burada bir israf olduğunu düşünüyoruz. Gençler olarak da bu israfın karşısındayız. Seçimden önce israf var israfı bitireceğiz diyenlerin hatta bundan ötürü dikey bahçeleri sökenlerin 392 TL’ye baklava almasını da milletin takdirine bırakıyoruz. Herkese de afiyet olsun diyoruz” diye konuştu.

Ancak, israfa karşı olduğunu savunan Osman Tomakin’e önceki İBB yönetimi tarafından Passat 2.0 araç tahsis edildiği ortaya çıktı. Tomakin için sosyal medyada, “Bir milyonluk aracı kendi malınmış gibi kullan, sonra 392 liranın peşine düş” eleştirileri yapıldı.