İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan ‘Boğaziçi’ açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Boğaziçi eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Çataklı’nın açıklamasından satır başları şöyle:

* 38 ilimizde 528 kişi yakalanmış gözaltına alınmıştır. 2’si tutuklandı, 108 kişi adli kontrol şartıyla toplam 498 kişinin serbest bırakıldı. 28 kişinin işlemleri İstanbul’da devam ediyor.

* 04.01.2021 tarihinde gözaltına alınan 45 kişiden 22’sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. İstanbul’da 159 kişinin 79’unun başta PKK FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Yine gözaltına alınan 105 kişiden 52’sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.

* Halen İstanbul’da 28 kişinin işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınan 45 kişiden 22’sinin terör örgütleriyle irtibatlı oldukları kesinleşmiştir.

* Bu verilerden de anladığınız üzere resim gayet nettir. Netice itibariyle Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin, bu grupların bütün çabalarına karşı teyakkuzdayız.

* Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz.