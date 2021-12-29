İDO, Yenikapı-Bursa arabalı hızlı feribot seferlerinin yeniden başladı

İDO, operasyonel maliyetlerinin yükselmesine rağmen Yenikapı-Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine devam edileceğini duyurdu.

Halil ATAŞ

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Geçen haftalarda İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), maliyetlerindeki artış nedeniyle Yenikapı-Mudanya arasında sefer yapan arabalı hızlı feribot seferlerini 30 Aralık 2021 tarihinde durduracağını ve araçsız yolculara hizmet verdiği deniz otobüsü seferlerini arttıracağını duyurmuştu.

YENİDEN BAŞLADI

İDO’dan yapılan açıklamada, yolcularından gelen yoğun talep nedeniyle İstanbul-Bursa hattında araçlı yolculara hizmet vermeye devam kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Yüksek operasyonel maliyetlerine rağmen Yenikapı- Mudanya arasındaki arabalı hızlı feribot seferlerine 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren Orhan Gazi ve Osman Gazi feribotlarının yerine Adnan Menderes hızlı feribotu ile sabah Yenikapı'dan gidiş, akşam Mudanya'dan dönüş şeklinde devam edecek” denildi.

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