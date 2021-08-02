İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz MSSF, Tiyatro Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde MSSF Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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