3 yangın kontrol altına alındı
Adana Seyhan Pos mevkisindeki, Osmaniye Kadirli'deki ve Mersin'in Aydıncık ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Seyhan’da Pos mevkisindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli, “Böylece Adana’da son 3 günde 20 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, ayrıca, “Osmaniye Kadirli yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.