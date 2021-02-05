İmamoğlu: Adnan Kahveci hepimiz için çok kıymetli bir örnek oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hürriyet Mahallesi Merkez Cami'nde kıldığı Cuma namazının ardından eski devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin 28. ölüm yıldönümü için gerçekleştirilen törene katıldı.

İBB, Kartal Belediyesi, Köprübaşı Vakfı ve Adnan Kahveci Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Kahveci ailesinin üyeleri ve siyasetçiler de yer aldı.

“KAHVECİ KİMSEYİ AYRIŞTIRMADI, ÖTEKİLEŞTİRMEDİ”

Törende konuşan İmamoğlu, Adnan Kahveci'nin hizmet ve davranışlarıyla halkın gönlünde haklı bir yer edindiğini, ülkesinin gelişimi için var gücüyle çalışan bir devlet insanı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Güzel ülkemizin ekonomisine sanayisine istihdam kavramlarına çok çok kıymetli katkıları oldu. Bunları yaparken de hiç kimseyi ayrıştırmadı, ötekileştirmedi ve başkalaştırmadı. Tam aksine, yaşayan her vatandaşına eşit gözle bakmayı başardı.

* Demokratikleşmeyi önemsemiş ve siyasi yaşamında da bunu ispat etmiş bir insan. Bu aziz millete her fırsatta eşit durması, her kesimden insanın kalbinde de daima var olmasına sebep oldu.

Kahveci'nin, yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gittiğini kaydeden İmamoğlu, “Ülkesinin çıkarlarında tek bir kuruşun dahi heba edilmemesi noktasında hem kararlı duruşu hem de örnek davranışlarıyla bir simge oldu. Bu yolda usanmadan da mücadele etti” diye konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN AKIL VE BİLİMDEN AYRILMADI”

Kahveci'nin akademik yönüne de değinen İmamoğlu, merhumun, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu anımsattı.

İmamoğlu hiçbir zaman akıl ve bilimden ayrılmadığını söylediği Kahveci hakkındaki konuşmasına şöyle tamamladı:

* Çalışmalarıyla hem ülkemizin modernleşmesi hem de çağın teknolojilerinin yakalanmasında örnek kavramları temsil eden nitelikli bir devlet adamıydı. Bu açıdan gerçekten kendisine ne kadar şükran duysak, minnet duysak azdır.

* Ondan bize, böylesine değerli bir miras kaldı. Demokrasiye bağlılığı, dürüstlüğü, ülkesine sadakati, çalışkanlığı, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile hepimiz için çok kıymetli bir örnek oldu.

* Allah herkese, milletine onun gibi hizmet edebilmeyi nasip etsin. Onun gibi bu milletin takdirini, sevgisini, her kesimden insanın gönlüne girmeyi herkese nasip etsin.

KURAN-I KERİM OKUNDU

Anma etkinliği, konuşmalar ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İmamoğlu, okunan Kuran'ın ardından Adnan Kahveci'nin mezarına karanfil bıraktı ve dua okudu.

BALIKÇILAR ÇARŞISINI GEZDİ

İmamoğlu, törenin ardından Kartal Balıkçılar Çarşısı'na gitti. Esnafa bol kazanç dileyen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölgenin sorunları hakkında bilgi alan İmamoğlu, tüm taleplerin takipçisi olacağını belirtti.