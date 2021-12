İmamoğlu: Allah bu memleketi cahil yöneticilerden korusun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanların son dönemde İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamalarına çok sert tepki gösterdi: "İstanbul'u birilerine bırakamayız" diyorlar. Zaten bu millet İstanbul'u birilerine bırakmadı. Kovdu sizi. Anlayın bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nı mahcup etmeyeceklermiş. Ekonomiyi mahcup etmeyin ekonomiyi… Allah bu memleketi cahil yöneticilerden korusun.

İstanbul Büyükşehir Belediye şirketi KİPTAŞ, Türkiye'nin en ucuz sosyal konut projesinin temelini Tuzla'da attı. “KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler” projesinin temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirdi. İmamoğlu törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik koşullara dikkat çekerek bu temelin çok zor koşullar altında atıldığını söyledi. İmamoğlu, konuşmasında bakanların TBMM bütçe görüşmelerinde ve medyada İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

“İSTANBULLU SİZİ KOVDU”

Ankara'daki bakanların tek gündeminin İstanbul olduğunu dile getiren İmamoğlu “Bütçe konuşmalarının yüzde 50'si 60'ı İstanbul. Bu İstanbul ne kadar ağır geldi bu arkadaşlara. Yani ne kadar üzüldüler. Çok daha üzülecekler. Çünkü 16 milyon mutlu oluyor burada. Bunlar kendilerine burayı mülk edinmişler. Ve mülk edinmişlik üzerinden bir kavga içerisindeler. Bürokrasi boyunca eli titreyerek, hiçbir ilçenin siyasi ilçe başkanından onay almadan imza atamayan ve şimdi bakan olmuş isim ‘İstanbul’u birilerine bırakamayız' diyor. Yahu zaten bu millet İstanbul’u birilerine bırakmadı. Yolladı sizi. Kovdu sizi. Anlayın bunu yani” dedi.

“BELEDİYE İLE DEVLETİN BAKANI YARIŞIR MI?”

İmamoğlu “Koca devletimizin bakanı belediyeyle yarışıyor” diyerek isim vermeden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na metro ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu “Şu metroyu ben yaptım, bu metroyu ben yapıyorum'. Ya yapacaksın tabii. Devletin bakanısın. Allah’ın adamı ya. ‘Gayrettepe’den havalimanına metro yapıyorum.' Yapacaksın tabii. Ayıptır. Belediyeyle devletin bakanı yarışır mı? Şaşkın bunlar şaşkın. Vallahi şaşkın” diye konuştu.

“YOLA ÇIKAMAZ, OTOBÜS BİLETİ ALAMAZ”

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Yahu memleketin derdine bak. Dolar olmuş 15 lira. Daha 4-5 sene önce 3 liraydı. Cebine 100 avrosunu koyan bir Avrupalı İstanbul’da bir hafta doya doya tatil yapabiliyor. 100 avro nedir biliyor musunuz? Avrupa’da herhangi bir ülkede asgari ücretin 20'de 1'idir. Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Benim vatandaşım da cebine 130 lira koysa vazgeçtik Almanya’dan Antalya’da bir hafta tatil yapsın ya. Ya yola çıkamaz. Otobüs bileti alamaz. Ayıptır ya. 130 lirayla yola çıkamaz hale getirdin vatandaşı. 100 avroya memleketin her ürününü, her malını, vatandaşın alın terini, emeğini en ucuza satılan ülke haline getirdin. Kalkıp oradan bize laf yetiştiriyorsun. İşine bak.”

“BİZ MİLLETİMİZDEN APOLET ALIYORUZ”

Her bakan İstanbul hakkında konuştuğunda omzuna bir “apolet” takıldığını söyleyen İmamoğlu “Her bakan İstanbul hakkında görüşecek, buraya bir apolet takacak. Kime karşı? Bir kişiye karşı. Bir kişi için. Bir kişiyi mutlu etmek için buraya apolet takacak. ‘Efendim nasıl konuşayım İstanbul hakkında? Belediye başkanıyla ilgili iyi konuştun mu? Nasıl laf ettim ama?' Bir apolet de buraya. Yahu istediğiniz kadar apolet takın. Biz milletimizden apolet alıyoruz. Ama Allah şahit, bu memleketin ekonomisi iyi olsa da ben sizi doya doya alkışlasam ama içim yanıyor benim. Benim insanımın bu durumu benim içimi yakıyor. Ona rağmen burada temel atıyoruz. Ona rağmen sosyal konut üretiyoruz. Ona rağmen yapamadığınız, kapısına kilit vurduğunuz 10 tane metroyu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

KANAL İSTANBUL TEPKİSİ: ALLAH’IM ÇILDIRACAĞIM

İmamoğlu, İBB'nin 2022 yılı bütçesini kasım ayında yaptıklarını ancak son ekonomik koşullar nedeniyle yeniden bütçe yapma zorunluluğunun ortaya çıktığını vurguladı. Ulaştırma Bakanı'nın Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına da değinen İmamoğlu “Kanal İstanbul’dan bahsediyorlar ya çıldıracağım Allah’ım. Allah’ım çıldıracağım. Kanal İstanbul’dan bahsediyorlar, memleketin içinden bir kanal geçirdiniz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri, geçirecekmiş. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın büyük gemiyi İstanbul Boğazı’ndan geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bak ya. Ben utanç duyuyorum. Bundan mutlu değilim üzülüyorum” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANINI MAHCUP ETMEYECEKLERMİŞ”

İmamoğlu “Beni sevmeyin ya da sevin. Hiç önemli değil ama ben devletimi, milletimi düşünerek hareket edeceğim. Ona hizmet edeceğim. Bir kişiye bakıp ona hizmet etme bilinci bizde yok. Öyle hazır ola geçme bizde yok ama devletimizin önünde hazır ola geçeriz. Bu millete hizmet ederiz. Dolar 15 lira. Ekonomiye bakan insanın sözlerini okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nı kırmayacaklarmış veya Sayın Cumhurbaşkanı’nı bu konuda mahcup etmeyeceklermiş. Ekonomiyi mahcup etmeyin ekonomiyi, millete mahcup olmayın. Milletin parasını, düşünün, yapmayın Allah aşkına. Herkes işini yapsın” dedi.

“TERÖRİST PERSONEL İDDASI GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASI”

İBB'de terör örgütü üyesi elemanların işe alındığı yönündeki iddialara da tepkisini sürdüren İmamoğlu “3-5 isim üzerinden ‘yok efendim terörist, yok bu yok şu.' Nasıl gündem değiştiriyorlar ama? Dolar 15 lira. Oraya bakma, buraya bak. Neymiş? Terörist. Sokakta dolaşan bir insanı terörist ilan ediyorsun. Bu kamu kurumunun eleman alma prensibi vardır. Bizim 86 bin çalışanımız var. Bulmuşlar 3-5 tane çevirip çevirip duruyorlar. Bir kısım gazeteci müsveddesi de buna ön ayak olup buradan gündem yaratma çabasındalar. Koca koca kurumlarda sokakta dolaşan insanın ismini vererek, fotoğrafını vererek terörist ilan ediyorlar. Teröriste tutukla kardeşim. Bir insanın terörist olduğunu iddia edemez devlet. Terörist olduğunu tespit etmişse gider tutuklar. Peki şimdi o vatandaş evine nasıl girecek? Sokağında nasıl yürüyecek? Otobüse nasıl binecek? İş yerine nasıl gidecek? Terörist dedin ona sen. Ya bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına terörist der mi arkadaş ya? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi ya? Söylüyorum. Devlet babadır, anadır. Devletin yöneticisi o anayı, babayı temsil eder. 84 milyon vatandaşın her birisi o sıcaklıkta eşit ısınır. Hiçbirisi kendini dışarıda görmez. Bu millet zor durumda.”

“ALLAH BU MEMLEKETİ CAHİL YÖNETİCİLERDEN KORUSUN”

Türkiye'de vatandaşın parasının pul olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Birilerine dünyanın en ucuz memleketi, kendi vatandaşına en pahalı memleket. 127 liraya 2020'nin aralık ayında aldığımız un için geçen hafta verilen fiyat 325 lira. Belki bugünkü kur artışından dolayı onu da veremeyecek. Peki üç katına doğru giden un fiyatından sonra bu millet ekmeği kaça alacak? Asgari ücreti arttırmak vesaire ucu koptu. Ben de ekonomi okudum. Ama birileri gibi ekonomi profesörüyüm demiyorum yani. Ekonomi bir ben bilirim demiyorum diyemem zaten. Haddime değil. Bilenlere danışıyorum. İpin ucu koptu gitti. Bir an önce toparlanmamız lazım. Allah bu memleketi cahil yöneticilerden ve cahil yöneticilere emir kulu olmuş yöneticilerden korusun. Ne derse evet diyen, ne derse emredersiniz diyen akıldan da Allah korusun.”

“OYUNLARINIZI EZBERLEDİK, BİZ YILMAYACAĞIZ”

Bir seferberlik döneminden geçildiğini dile getiren İmamoğlu “Bakın çalışana terörist diyecekler, soruşturma açacaklar. Daha neler yapacaklar? Biz bilmiyor muyuz onları? Biliyoruz. Sizin bütün oyunlarınızı ezberledik biz. Bütün oyunlarınızı ezberledik. Yani şu tek elim yeter oyunlarınıza, tek elim.. O kadar biliyoruz oyunlarımızı. Yapacaklar ama biz yılmayacağız. Biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet edeceğiz. Milletimizin tek kuruşunu heba etmeyeceğiz. Milletimizin her kuruşunu iyi değerlendireceğiz. Biz seferberlik ilan etmiş bir kamu kurumuyuz. Bir aydır bütün arkadaşlarım gece gündüz bütçe çalışıyorlar. Yaklaşık bir ay önce arkadaşlarımı toplayıp ekonomik krizle ilgili acil eylem tedbirleri çalışma grubu kurduk. Her anımızda bunu çalışıyoruz. Her anımızda tek şart var millete iyi hizmet” diye konuştu.

