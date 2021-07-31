İmamoğlu ilk hasadı çiftçilerle birlikte yaptı, Kanal İstanbul mesajı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yılın ilk hasadını Silivrili köylülerle birlikte gerçekleştirdi. Yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'ye örnek bir yapıyı göstermeye ve oluşturmaya kararlı olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Bu şehrin beton yuvasına dönmesiyle memleket hiçbir fayda görmez. Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor; oradan bereket fışkıracak topraklar geçiyor” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Değirmenköy'de düzenlenen “Hasat Bayramı”na katıldı. Köy meydanındaki etkinlik öncesinde, yol boyunca uzanan tarlaların birinde mola veren İmamoğlu, kasketini takarak çiftçilerle birlikte ilk hasadı yaptı. CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın eşlik ettiği İmamoğlu, köy meydanına kurulan çadırda çiftçilerle bir araya geldi.



“SEZONA 50 BİN TL KARLA BAŞLADIM”

Hasat Bayramı için düzenlenen etkinlikte ilk konuşmayı kadın çiftçiler adına Gökçe Aydın gerçekleştirdi. Aydın, “Çiftçiliği bırakmak üzereyken, bu destek sayesinde tüm çiftçilerimizin yüzü güldü. Ben, bu yıl sezona başlarken, 50 bin TL karla sezona başlamış bulunmaktayım. Yapılan manevi desteğin miktarı paha biçilemez” dedi.

“EN MUTLU ANLARIM HASAT BAYRAMLARI”

İmamoğlu konuşmasında tarımsal ve hayvansal üretimle yaşamlarını sürdüren çiftçilere verdikleri destekleri detaylarıyla anlattı. Göreve geldiğinden bu yana en mutlu olduğu anları, hasat bayramlarında yaşadığını vurgulayan İmamoğlu, 2 yılda birçok önemli işe imza attıklarının altını çizdi. İmamoğlu, “Değirmenköy’den ve Pendik Göçbeyli’den başlayarak, kooperatiflerimizin ve üreticilerimizin gösterdiği alanlarda modern seralar kuracağız. Bu seraları, teknik elemanlarımızın katkılarıyla teknik bilgileri aktararak, yanlış yapmayacakları bir okula dönüştüreceğiz” dedi. Yalnızca İstanbul’a değil, Türkiye’ye örnek bir yapıyı göstermeye ve oluşturmaya kararlı olduklarına dile getiren İmamoğlu, “Türkiye’nin nüfusu, yılda 1 milyon artıyor. Yılda 10 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ediyoruz biz. Yani bizim kendi paramızla, 85 milyar liralık tarım ürünü ithal ediyoruz” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL GÖNDERMESİ



16 milyonluk İstanbul'da tarım alanlarını en üst verimlilikle kullanmakla yükümlü olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Bu şehrin beton yuvasına dönmesiyle memleket hiçbir fayda görmez. Birinin aklından kanalın kenarındaki binalar geçer, bizim de aklımızdan sulama kanalları geçiyor; oradan bereket fışkıracak topraklar geçiyor” dedi. Çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden İmamoğlu, “Kır, kent iş birliğinin en iyi örneğini İstanbul’da vereceğiz. Yoksullukla hep beraber mücadele edeceğiz. Çiftçimizin, kooperatifler vasıtasıyla ürettiklerine daha iyi kanallar oluşturacağız. Yüzlerce Halk Bakkal'ı İstanbul’da var etmemizin altında yatan esas yolculuk da budur” diye konuştu.

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