İnce’den, Babacan’a ‘ilk 4 madde’ tepkisi

Muharrem İnce, Ali Babacan’ın Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

“BU MADDELERİN TARTIŞMAYA AÇILMASI BİLE KABUL EDİLEMEZ”

Muharrem İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk 4 madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Kim bunları tartışmaya kalkarsa sonuna kadar karşı dururuz” ifadelerini kullandı.

Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk 4 madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Kim bunları tartışmaya kalkarsa sonuna kadar karşı dururuz. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 12, 2021

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?

Ali Babacan, Deutsche Welle Türkçe’de Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlamıştı.

Anayasa’nın ilk dört maddesinin tartışılmaya açılmasıyla ilgili soruya Babacan, “Şu anda bunları tartışmak için uygun iklim yok ülkede. Onun için hiç kimseyle konuşmuyoruz bu konuda” diyerek cevap verdi.

Babacan, “Uygun iklim olursa tartışır mısınız?” sorusuna karşılık, şu anda ülkede “ciddi çatlakların” oluştuğunu ancak “Günü geldiğinde zemin ve şartlar uygun olduğunda” Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.