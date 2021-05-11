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İş yerini açtı üç gün üst üste ceza yedi: Cebimde beş kuruş yok, yeter artık dayanamıyorum

Balıkesir Sındırgı'da sanayide çalıştığı kaportacı dükkanında tam kapanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üst üste 3 kez ceza yazılan İzzet Uludağ isyan etti. Uludağ, "Evimdeki televizyonu dahi sattım çocuklarıma kim bakacak? Kapalı dükkanda çalışıyorum. Gelip ceza yazıyorlar. Cebimde beş kuruş para yok, dayanacak gücüm kalmadı. 

Halil ATAŞ
Güncellenme: 09:33, 11/05/2021
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İş yerini açtı üç gün üst üste ceza yedi: Cebimde beş kuruş yok, yeter artık dayanamıyorum

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sanayide çalıştığı kaportacı dükkanında üst üste 3 kez para cezası yazılan iki çocuk babası İzzet Uludağ, çocuklarının gözü önünde yaşadıklarına isyan etti.

“ERDOĞAN’A OY VERDİM BU MU KARŞILIĞI”

Corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken çalıştığı sanayi dükkanında 3 kez ceza yediğini belirten kaportacı ustası İzzet Uludağ, yaşananlara isyan ederek, “Erdoğan’dan başkasına oy vermedim. Bu mu karşılığı, adalet istiyorum” dedi.

“ADALET İSTİYORUM ADALET”

Sabahın 8’inde iş başı yaptığını dile getiren İzzet Uludağ, şöyle konuştu;

“Evimdeki televizyonu dahi sattım, çocuklarıma kim bakacak. Kapalı dükkanda çalişıyorum. Gelip ceza yazıyorlar. Ben aç mı kalayım? Cebimde beş kuruş para yok, dört aydır iş yok. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben çocuklarını doyurmak zorundayım. Evimin kirasını 4 aydır ödeyemiyorum. Bekçi gelmiş ceza yazıyor. Adalet mi bu. Adalet istiyorum. Ben dilenmiyorum. Çalışıyorum.”

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Balıkesir Çocuk Corona para Sanayi Uludağ Yeter
Yayınlanma Tarihi:09:19,