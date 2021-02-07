İşçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışları bir ayda sıfırlandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, temel ihtiyaç malzemelerine yapılan zam ve vergi artışlarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının vergi ve zam yılı olduğunu söyledi. Vatandaşın pandemi nedeniyle işini kaybettiğini ve ekonomik olarak kötüye gittiğini belirten Özel, CHP olarak dolaylı vergilerin azaltılacağı, asgari ücretten vergi alınmayacağı bir reform önerdiklerini açıkladı. Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İŞSİZLİK VE AÇLIK KÖRÜKLENİYOR

– Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 19'uncu yılında ülkenin demokrasi, hukuk ve özgürlükler ikliminde çok ciddi tahribat yapmıştır. Hak arama eylemlerine müdahaleden, barışçıl talepleri terörize etmeye, kendisinden olmayan herkesi ‘terörist' ilan etmeye kadar ülke bir kutuplaştırma ve şeytanlaştırma sarmalının içine girmiştir. Tüm bu alanlardaki tahribat yetmezmiş gibi Adalet ve Kalkınma Partisi, demokrasi dışı uygulamaları ve ekonomiyi kötü yönetmesi sebebiyle, işsizliği ve açlığı körüklemekte, yoksul vatandaşlarımızı daha yoksul yapan bir politikayı yürütmektedir. 2021 yılının ilk aylarında, dolaylı vergilerin azaltılması, ödeme gücüne göre vergi alınması ve vergi sisteminin şeffaflaştırılması gibi talepler göz ardı edilerek, üst üste vergi zamları yapılmıştır. Vergi artışı ve zamlar, işçi, memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarını 1 ayda sıfırlamıştır.

AKP İKTİDARINDA YOLSUKLLUK SAYISI ARTTI

– Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca ülkemizde yoksulların sayısı ve yoksulluğu artmış, bununla paralel olarak da ülkedeki zenginlerin sayısı ve zenginliği artmıştır. Bu siyasi bir tercihtir ve ekonomik politikaların sonucudur. Ülkenin bütün kaynaklarını betona gömen Adalet ve Kalkınma Partisi, yoksul halkı değil, 5'li müteahhit çetesini, bir avuç yandaşı güçlendirmek için her türlü çabayı göstermektedir.

Yeni yılda zam gören bazı ürünler ve vergi artışları:

– Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, harçlar ve pasaport bedeli – Yüzde 9,1

– Doğalgaz – Yüzde 6,1

– Şebeke suyu – Yüzde 7,1

– Elektrik – Yüzde 1 + Yüzde 1

– Köprü geçiş ücretleri – Yüzde 26

– Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi – Yüzde 17

– Özel İletişim Vergisi – Yüzde 33

– Elektrikli araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi – Yüzde 40

– Gıda enflasyonu – Yüzde 18

– Üretici enflasyonu – Yüzde 26

YOKSULA DAHA FAZLA YÜK

– 2021 yılında Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden geçilse de geçilmese de vergi mükelleflerine çıkan toplam yük 2 milyar 623 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 17, Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 33, elektrikli araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi 4 kat artırıldı. Önceki damat Bakan Berat Albayrak'ın gönderilip ekonomi kadrosunun revize edilmesinin ardından ekonomide reform söylemleriyle girilen 2021 yılı zam ve vergi artışı yılı oldu. Yoksulun ve dezavantajlı kesimlerine üzerine daha fazla yükün bindirildiği, yandaş işadamlarına vergi istisna ve muafiyetlerinin hız kesmediği ancak vergilerin ve temel tüketim maddelerinin zamlandığı bir dönem yaşanmaktadır.

VERGİ ADALETİ SAĞLANMALI

– Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretten vergi alınmaya devam edilmesi de dahil vergi sisteminin ciddi bir biçimde reforma tabi tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksul ve dezavantajlı kesimler ve çalışanların üzerine binen bir vergi yükü en başta adil değildir. Yoksulun üzerinde baskı kuran bu adaletsiz vergi sisteminin bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Dolaylı vergilerin azaltılması ve herkesten ödeme gücü ilkesine göre vergi alınarak vergi adaletinin sağlanmasını ve vergi sisteminin şeffaflaştırılmasını öneriyoruz. Partimiz, herkesten gücüne göre vergi alınacağı, haksızlığa yol açan vergi muafiyet ve istisnalarının kaldırılacağı, vergi cennetlerine kaçırılan kazançların vergilendirileceği bir reformun ve bir vergi sisteminin sözünü vermektedir.