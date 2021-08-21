IŞİD’in 6 sözde kadısı yakalandı

Şanlıurfa’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye’de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Haliliye ve Harran ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve sözde kadı olarak adlandırılan istihbarat elemanı 6 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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