İspanya Büyükelçiliği: İki uçağımız 260 ton su attı

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye’de devam eden yangınlara yönelik yapılan müdahalelere ilişkin açıklama yaptı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İki İspanya uçağı ile yangınlara bir günde 260 ton su atıldığı ve söndürme çalışmalarının devam edildiği" açıklandı.

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İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmede bulundu.

“İSPANYA TÜRKİYE İLE DAYANIŞMASINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK”

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Canadair CL-415 tipi iki yangın uçağının bir günde 52 kere, her biri 5 bin litrelik su attığını duyurdu. “Toplam 260 ton su atıldığını” belirten Büyükelçilik, “Su atma çalışmalarının devam ettiğini” duyurdu. Ayrıca Büyükelçilik paylaşımında, “İspanya Türkiye ile dayanışmasını sürdürmeye devam edecek” denildi.

27 PİLOT GELDİ

2019 yılında kurulan ve Avrupa’nın sivil değerlerini korumak amacında olan AB’nin rescEU programı kapsamında Türkiye’nin talebi üzerine gelen yangın söndürme uçakları, İspanya Hava Kuvvetleri’nin yangınla mücadele için özel olarak kurulan ’43 Grupo’ isimli birimine mensup. Önceki gün 43 Grupo’dan Türkiye’ye yangınlarla mücadele için iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot geldi. İlk müdahaleyi dün gerçekleştiren uçaklar, bugün özellikle Milas yangınında, termik santraller, Ören civarında etkili oldu.

THK’NIN AYNI MODEL UÇAKLARI ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

THK’nın elinde de Canadair CL-215 uçakları bulunuyor, ancak uçaklar yıllardır hangarlarda çürümeye terk edilmiş durumda.

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