İstanbul Medipol Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; İstanbul Medipol Üniversitesi belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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