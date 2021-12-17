İstanbul’da bir ayda 22 kişi sahte alkolden öldü

İstanbul Valiliği, son bir ayda kent genelinde 11'i yabancı 22 kişinin sahte alkol zehirlenmesinden öldüğünü duyurdu. 16 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Habip ATAM

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10 Aralık'tan bugüne kadar İstanbul, Ankara, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas‘ta 33 kişi sahte içki yüzünden öldü.

İstanbul Valiliği, son bir ayda kent genelinde 11’i yabancı 22 kişinin sahte alkol zehirlenmesinden öldüğünü duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan tespitlerde;

– 46 şahsın Sahte Alkol Zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu,

– 22 şahsın (11'i yabancı) hayatını kaybettiği,

– 16 şahsın (5'i yabancı) ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü,

– 5 şahsın hayati tehlikesinin olmadığı,

– 3 şahsın ise taburcu edildiği tespit edilmiştir.

Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde; yakalanan 12 şüpheli şahıstan 4'ü

tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır.

56 OPERASYON DÜZENLENDİ

16 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İlimizde alkol kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili olarak 56 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyonlarda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklanmış, 17 şüpheli

hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır.

27 TONDAN FAZLA ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda; 32.978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi vb. ele geçirilmiştir.

İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve “174” Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır.

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