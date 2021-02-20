İstanbul’da Çevre Düzeni Planı delindi, yeşil alana rezidanslar dikilecek

2009 yılında yürürlüğe giren İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda “gelişimi ve yoğunluğu denetim altında tutulacak alan”, “orman alanı”, “kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı” olarak belirlenen Eyüpsultan Kemerburgaz'daki binlerce metrekarelik arazi, 25 Ocak 2021 tarihinde “rezerv yapı alanı” yani yeni yerleşim alanı ilan edildi.

Bu karar ile birlikte gerekli plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak askıya çıkarıldı. Önce Çevre Düzeni Planı değiştirilerek alana “havza içi rehabilite edilecek alan” fonksiyonu verildi. Buna göre de alt ölçekli planlar düzenlenerek “kısmen ağaçlandırılacak alan, kısmen gecekondu önleme bölgesi” fonksiyonları, “ticaret-konut” olarak değiştirildi.

AVM, REZİDANS YAPILABİLİCEK

Plan değişikliği ile yaklaşık 405 bin 230 metrekarelik alanın 228 bin 831 metrekaresi yani yüzde 56'sı konut ve ticaret birimleri için ayrıldı. 228 bin metrekarelik alanda 215 bin metrekare inşaat yapılacak. Yapıların yüksekliği 5 ve 6 kat olarak belirlendi. Park için 103 bin metrekare ayrılırken geri kalan kısım sağlık tesisi, cami, kültürel tesis alanı, okul, park ve yol alanı olarak düzenlendi. Ticaret- konut alanlarına; AVM, rezidans, çok katlı mağaza, banka-finans kurumları yapılabilecek.

DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

Plan açıklama raporlarında yer alan bilgilere göre planlama alanının kuzey ve batı kesimleri orman alanları ile çevrili. Ancak planlanan alan, orman özelliği taşımıyor. Raporda, alanın daha önceki planlarda belirlenen amaca göre kullanılmadığı belirtildi. İmara açılan alan, 2. derece tehlikeli deprem bölgesinde yer alıyor. Raporda, alanın Kuzey Anadolu Fay zonunun etki alanında kalması nedeniyle her türlü proje ve hesaplamalarda 1. Derece deprem bölgesi verilerinin kullanılacağı kaydedildi.

KORUMA HAVZASI SINIRLARINDA

Planlama alanı yapı yasaklı Alibeyköy Havzası orta ve kısa mesafeli havza koruma alanlarında bulunuyor. Aynı zamanda korunması gerektiği Vakıf Kırk Çeşme Galeri Hattı da alandan geçiyor. Planlama alanı, yapımı süren İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattı güzergahında da bulunuyor.

BÜYÜK KISMI EYÜPSULTAN BELEDİYESİNE AİT

Rapora göre planlama alanında toplam 37 parsel bulunuyor. Alanın yüzde 18.9'u Maliye Hazinesi'ne, yüzde 1.7'si İSKİ, yüzde 57.1'i Eyüpsultan Belediyesi'ne ait.

“DAVA AÇACAĞIZ”

Plan değişikliğine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye corona virüsü ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, Ankara'nın İstanbul'daki yerel yönetimi şehrin planlamasıyla ilgili tüm sürecin dışında tutup, kenttin son yeşil alanlarına bile müdahale ettiğini vurguladı.

Tekin, “Yıllardır dikey mimariyle İstanbul'un merkezini betona boğanlar, İstanbul'a ihanet ettik diyenler bugün merkezde rant alanları bitince yeşil alanları imara açmaya devam ediyor. İstanbul'a her fırsatta ihanet eden bu anlayışı salgın sürecinde de dur durak bilmiyor. Anlaşılan Ankara şimdi de kafayı Kemerburgaz'a takmış. Orman alanının ortasına, ticaret alanları, konut alanları yapmak, bölgenin doğasına ve bitki örtüsüne ciddi zarar verir. Bakanlık ormanlarımızı kamu adına korumakla yükümlüdür. Bu görevini yerine getirmek bir yana ormanlarımızı beton lobilerinin cirit attığı alanlara çevirmek, yasalarımıza aykırıdır ve suç teşkil etmektedir” diye konuştu.

Bu plan değişikliği ile birlikte, İstanbul'un anayasası olarak bilinen Çevre Düzeni Planı'nın bir kez daha ayaklar altına alındığı söyleyen Tekin, Kemerburgaz'daki imar planlarının iptali için dava açacaklarını belirtti.