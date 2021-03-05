İstanbul’da eşini öldürdü, Ankara’da intihar etti

Olay, Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Nebahat Kurt ile oturdukları sitenin bahçesinde konuşmaya başlayan emekli subay Emrullah Kurt, arasında tartışma çıktı.

Kumar borcunu ödemek için eşinden para isteyen Emrullah Kurt, ret cevabı alınca iddiaya göre tartıştığı eşine yanında bulunan silahla bir el ateş etti, başına kurşun isabet eden kadın yere yığıldı.

ANKARA’DA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından Emrullah Kurt olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Nebahat Kurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası Nebahat Kurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emekli başçavuş Emrullah Kurt’un Ankara’ya kaçtığının belirlenmesi üzerine Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verildi. Emrullah Kurt, polisleri fark edince babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Emekli subay olan Emrullah Kurt ve ilaç pazarlama sektöründe çalışan Nebahat Kurt çiftinin ilk evliliklerini 10 yıl önce yaptıkları ve 2 yıl önce ayrılmaları sonrası yeniden evlendikleri öğrenildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı Emrullah Kurt’u yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı. Olayı öğrenen Nebahat Kurt’un yakınları ise sinir krizleri geçirdi. (İHA-DHA)