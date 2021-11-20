İstanbul’da imar kararlarına yargıdan iptal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tuzla Tepeören’de 240 dönümlük araziye yapılması planlanan 2. el oto galerilerine ilişkin hazırladığı imar planı, CHP’nin açtığı dava üzerine iptal edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Tuzla Tepeören'de 240 dönümlük arazinin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılının aralık ayında değiştirildi.

İstanbul Anadolu Yakasında bulunan 2. el oto galerilerine yönelik başlatılan süreç doğrultusunda yapılan plan değişikliği ile 239 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin 204 bin metrekaresi “toptan ticaret alanı”na alındı.

Eski CHP'li İBB Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam ve İbrahim Doğan, planların iptali için dava açtı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak yargı tarafından iptal edildiğini duyurdu.

“KENTE İHANETTİR”

Tekin, “Orman ve kırsal alan sınırlarının bitişiğinde yer alan, ekolojik açıdan oldukça önemli değerlere sahip ve yapılaşmanın olmadığı bir alana kimseye danışmadan oto galericilerin yer alacağı bir mekan yapmak demek; o kente ihanet etmek demektir” diye tepki gösterdi.

Tekin, arazinin “Ömerli Barajı Uzun Mesafe Koruma Kuşağı” içerisinde yer aldığına da dikkat çekerek “Formula 1 Pisti ile Okan Üniversitesi'nin yakınındaki 239 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin ticaret alanına çevrilmesi engellendi. Yeşil alanlar, halka ait olan varlıklardır. Uzun süredir Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığını, İstanbul'a ihanet edecek politikalarından ivedilikle vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz. Beton lobilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliklerine karşı hukuki mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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