İsyan ettiren görüntü! Her yer siyaha boyandı

Kahramanmaraş’ın Afşin-Elbistan Termik Santrali çevresindeki beldelerini siyah tozlar sardı. Yaşanan hava kirliliğinin Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden kaynaklandığı iddia edildi. Bölgeden görüntü paylaşan bir vatandaş, arabasının siyah tozlarla kaplandığını gözler önüne serdi. Vatandaş, arabasını sabah yıkadığını ancak akşam bu hale geldiğini söyledi.

Termik santralin yakınında 4 Şubat tarihinde video çeken bir vatandaş ise, “Bir gecede araçların geldiği hal bu. Bu memlekette bir tane siyasetçi yok. Varsa da Allah’tan korkmuyorlar” diyerek tepki gösterdi. Vatandaşın paylaştığı görüntüde bir aracın siyah tozlarla kaplandığı görüntüye yansıdı.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Sabah yıkadığınız aracınız akşama kül içinde kalıyorsa ya Afşin'de ya da Elbistan'da yaşıyorsunuz demektir. Milletin ciğerlerine kül ve zehir saçan Afşin Elbistan Termik santralinin eseri… AKP, umursamasa da ben söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

Benzer görüntüler 6 gün önce aynı bölgede yaşanmıştı. Sık sık bu görüntülerle karşılaştığını ifade eden bölge sakinleri, Afşin-Elbistan Termik Santrali’ne tepki gösteriyor. Afşin-Elbistan Termik Santrali A Ünitesine filtre takıldığı ileri sürülmesine rağmen hala filtresiz çalıştığı iddia ediliyor.

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